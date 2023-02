Vente Flash : pCloud casse les prix de ses offres de stockage en ligne à vie !

Vous venez de rentrer de voyage et avez des milliers de photos à sortir de vos cartes mémoires et vous vous apercevez que votre disque dur est saturé. Panique à bord, car vous avez autant besoin de vider votre carte que de sauvegarder vos précieuses photos. La seule solution est donc d’acheter un nouveau disque dur. À moins que vous n’utilisiez pCloud, un outil génial, en ligne, qui va vous permettre de stocker des tonnes de données quel que soit le lieu où vous vous trouvez. pCloud est un prestataire de stockage en ligne s’est fait une large place dans le domaine, venant concurrencer les géants comme Google Drive, Dropbox ou encore OneDrive.

pCloud c’est qui ?

L’entreprise spécialiste du stockage en ligne existe depuis 2003, en Suisse, où elle a été fondée. Elle propose une solution de stockage Cloud public alliant la sécurité de vos données et une utilisation enfantine. Mais, pCloud a aussi l’avantage de proposer un service unique en son genre : « LifeTime », le paiement premium, à vie. Une fois abonné, vous pourrez ajouter chacune de vos « tranches de vies » sans avoir à vous soucier d’un renouvellement ou d’un abonnement dépassé.

pCloud, qu’est-ce que c’est ?

Comme tous les services de stockage via un cloud, le système pCloud permet de conserver différents fichiers en toute sécurité. Il est donc possible de conserver des photos, des images, textes, musiques, vidéos, etc. Tous ces fichiers sont alors centralisés en un seul et même endroit. Vous pouvez ainsi envoyer vos fichiers, les consulter ou les transférer, même à des milliers de kilomètres de votre bureau. Le système pCloud dispose de quelques autres fonctionnalités plutôt intéressantes comme la synchronisation. En effet, pCloud Drive est une application de bureau intelligente qui permet de travailler avec vos fichiers comme s’ils se trouvaient sur votre ordinateur, sans toutefois prendre d’espace sur votre disque dur. Il fonctionne comme un lecteur virtuel, ce qui peut étendre l’espace disponible sur votre appareil jusqu’à 10 To. Une fois que vos fichiers sont sur pCloud Drive, vous pourrez facilement y accéder, les éditer et les partager avec d’autres.

Je profite de l’offre pCloud

D’autres fonctionnalités à ne pas négliger

pCloud se dote également d’une fonction de transfert de fichiers gratuite pour des documents ne dépassant pas les 2 Go, et sans créer de compte. En étant abonnés, vous pourrez envoyer des fichiers plus lourds. Grâce au site web dédié, vous allez par ailleurs pouvoir sauvegarder tous vos comptes ainsi que les fichiers déjà enregistrés sur Dropbox, Google Drive ou OneDrive. Un seul et même endroit pour tout stocker, et pour travailler en toute sérénité, c’est là, la force de pCloud. Avec ce cloud, vous disposez par ailleurs d’une fonction de restauration des fichiers. Votre historique est, par défaut, fixé à 30 jours (Premium) ou 15 jours (version gratuite). Ceci peut être très commode lorsque l’on a tendance à supprimer des dossiers par erreur, ou à faire un « ménage » un peu trop radical.

La sécurité des données, au cœur du dispositif

Avec le système pCloud, vous ne prenez aucun risque lorsque vous transférez un fichier. En effet, ils sont tous chiffrés en TLS/SS pour une sécurité optimale. Quant aux fichiers stockés, ils n’échappent pas non plus à une sécurité renforcée puisque tous cryptés en 256-bit AES. Pour être sûrs de ne perdre aucune de vos données, pCloud les sauvegarde à chaque fois, sur plusieurs serveurs distants différents. En cas d’incident, vos fichiers ne seront donc jamais perdus. Une autre fonctionnalité qui s’avère intéressante est de pouvoir partager vos dossiers stockés avec d’autres utilisateurs, un atout lorsqu’il faut travailler en équipe sur un projet. Le partage se fait de manière très simple puisque si vous êtes le créateur du fichier, il vous suffit d’entrer les adresses mails de vos collaborateurs, pour qu’ils accèdent au dossier. Vous pouvez aussi générer des liens, afin que d’autres utilisateurs puissent télécharger vos documents partagés, et ajouter leurs fichiers. Toutes ces opérations de partages peuvent être protégées par un mot de passe, et disparaître à une date que vous déterminerez à l’avance.

Sécurité renforcée avec le service pCloud Encryption.

La sécurité est, comme nous vous l’avons dit, une préoccupation majeure de l’entreprise pCloud. Ainsi, elle propose le service pCloud Encryption, en plus de l’abonnement. pCloud Encryption permet aux utilisateurs de créer des dossiers ultra-confidentiels, séparés du pCloud. Les dossiers sont chiffrés sur votre appareil et puis transférer vers les serveurs de pCloud (chiffrement côté client), et accessible depuis un smartphone ou un PC. Grâce à ce service, le client est le seul à pouvoir accéder à ces dossiers cachés, avec une clé spéciale appelée Crypto Pass. Pour les plus connaisseurs, les clés privées sont cryptées RSA 4 096 bits et celles par dossier via le protocole AES 256 bits.

Les offres pCloud du moment

En ce moment, pour la Saint-Valentin, vous allez pouvoir bénéficier d’une remise allant jusqu’à 85 % de réduction sur les plans À vie avec un paiement unique. Un cadeau intéressant pour ne plus jamais perdre les souvenirs d’un weekend en amoureux, par exemple !

500 Go Premium à vie – 75 % de réduction – 139 EUR (prix d’origine 570 EUR)

2 To Premium Plus Lifetime – 75 % de réduction – 279 EUR (prix initial 1 140 EUR)

10 To Lifetime – 85 % de réduction – 890 EUR (prix d’origine 6 000 EUR)

Je profite de l’offre pCloud

Ces offres ne seront pas éternelles, alors c’est le moment ou jamais d’en profiter à des prix plus que cassés… Rappelons que vous bénéficierez d’un abonnement à vie !

Une version gratuite existe aussi

Si vous souhaitez tester le pCloud avant de passer à un abonnement premium, il existe une version gratuite avec une capacité de stockage limitée à 10 Go. Si la version gratuite vous satisfait, vous pourrez passer à la version payante, sans besoin de recréer un nouveau compte. Pour bénéficier de la version d’essai, qui n’est pas restreinte dans le temps, il vous suffit de créer un compte, aucun moyen de paiement ne vous sera alors demandé. La capacité de stockage est évidemment limitée en version gratuite, mais vous pourrez gagner du stockage grâce à des téléchargements d’applications par exemple. Un système ludique qui ne demande que très peu d’investissement personnel.

Article Partenaire