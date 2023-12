Je suis une légende 2 : Will Smith confirme la suite du film et délivre quelques détails croustillants

Je suis une légende 2 est en cours de développement, confirmé par Will Smith, lors d’une interview au Festival International du film de la Mer Rouge, en Arabie Saoudite. L’acteur a déclaré que le projet avance bien et qu’ils travaillent actuellement sur la suite. Il a donné quelques informations sur le casting et le scénario, qui reprend notamment la fin alternative proposée dans les bonus des DVD et Blu-ray. En février 2023, le scénariste et producteur Akiva Goldsman a expliqué au site Deadline que, pour ce second volet, ils vont se baser sur cette fin où le personnage survit, et s’inspirer un peu plus du livre original de Richard Matheson. Maintenant, c’est bel et bien confirmé…

L’histoire se déroule quelques décennies plus tard

Akiva Goldsman, en charge de l’écriture du second volet, a avoué à Deadline son obsession pour la série « The Last Of Us » et son atmosphère post-apocalyptique, où la nature reprend ses droits. Il a déclaré qu’il s’est inspiré de celle-ci pour écrire Je suis une légende 2, avec une histoire qui se déroule quelques décennies plus tard. Le scénariste a souligné, lors de son interview, qu’il s’est penché sur une question intéressante pour cette suite : « qu’est-ce qui se passe quand l’Homme cesse d’être l’espèce dominante sur notre planète terre ? ». Il a poursuivi : « ce sera particulièrement visible à New York. Je ne sais pas s’ils grimperont jusqu’à l’Empire State Building, mais les possibilités sont infinies ». Pour le moment, nous ne pouvons que l’imaginer…

L’acteur Michael B. Jordan rejoint le casting

Le retour de Will Smith dans ce second volet est sans surprise, car on avait déjà annoncé en mars 2022 qu’il reprendrait le rôle de Robert Neville. Pour Michael B. Jordan, surtout connu pour son interprétation d’Adonis Creed, il n’y a pas non plus de suspens. L’interprète principal de « Men in Black » a confirmé que celui-ci a bien rejoint le casting et qu’il n’intervenait pas seulement devant la caméra, mais également à la production. « J’ai un appel avec Michael B. Jordan, demain. Nous sommes très proches, le scénario vient d’arriver. […]. Nous suivons la mythologie de la version DVD. Je ne peux rien vous dire de plus, mais Michael B. Jordan est de la partie. », a-t-il déclaré au public lors du Festival international du film de la mer Rouge. Pour l’instant, le personnage interprété par Michael Bakari Jordan n’est pas encore connu. Nous savons seulement qu’il aurait participé à l’élaboration de l’idée générale de cette suite et que ce serait lui qui aurait convaincu, en partie, Will Smith de rejouer un de ses rôles phares.

La date de sortie n’est pas encore prévue

La date de sortie de Je suis une légende 2 n'est pas encore annoncée, ni encore moins le commencement du tournage. Les amateurs de ce film d'anticipation post-apocalyptique devront encore patienter un moment pour le voir sortir au cinéma. En tout cas, le scénario de ce deuxième volet risque de surprendre comme le premier et la plupart des films écrits par Akiva Goldsman : Constantine, I Robot, The Da Vinci Code… Pour information, ce scénariste new-yorkais a déjà gagné l'oscar du meilleur scénario adapté en 2001 pour le film « A Beautiful Mind ».