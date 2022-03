Je suis une légende 2 : “ressusciter” Will Smith va être assez simple finalement

En 2007, l’acteur Will Smith tenait le rôle du Dr Robert Neville dans le film adapté du livre de Richard Matheson : I Am Legend ! La fin de ce film ne laissait pas une grande place pour une suite, pourtant I Am Legend 2 devrait sortir dans quelques mois… Will Smith y tiendra toujours le rôle de ce médecin qui, au lieu de créer un remède contre le cancer, a produit un virus mortel pour la plupart des humains. Dans ce deuxième opus, Will Smith partagera l’affiche avec Michael B. Jordan. Les deux acteurs seront également les producteurs du film. Mais comment ont-ils fait pour qu’un film qui n’appelait pas vraiment de suite, puisse quand même nous entraîner dans de nouvelles aventures ? Explications.

Le résumé du premier film

Le docteur Robert Neuville est l’un de ceux qui devait créer un remède pour guérir le cancer… Tentative échouée, à la place, il crée une maladie mortelle, un virus personnalisé qui tue la majorité des humains. Quant aux survivants, ils ont muté en créatures monstrueuses qui ressemblent à des vampires : les DarkSeekers. Neuville est l’un des seuls humains restant humain, et vit seul au milieu de cet apocalypse, cherchant toujours son remède ! A la fin de cette opus, dans le film projeté en salle, Neuville se sacrifie à la fin pour que deux jeunes gens, une femme Anna Montez et un enfant, Ethan, échappent aux monstrueux DarkSeekers… Cela reste sans équivoque et sans possibilité de suite ! Et pourtant !

Une fin alternative ?

Sans le Blu-Ray (ou le DVD) du film, il existe une fin alternative qui relate que Neuville a survécu… Pour donner une suite au premier volet, les réalisateurs choisiront dans la fin alternative et non celles pendant laquelle le héros meurt !

Le film I Am Legend aura donc bien une suite grâce à la fin alternative proposée dans la version Blu-Ray… En revanche, on ne sait pas encore de quoi il retournera dans cette suite. Le secret entoure le scénario qui sera écrit par le scénariste du premier opus Akiva Goldsman. Pour le moment aucun réalisateur n’a été cité, la suite est seulement en cours de développement.

Quelques détails filtrent !

On sait donc que Will Smith et Michael B Jordan seront les acteurs principaux de ce film, et qu’Akiva Godsman sera aux manettes du scénario. Nous savons aussi qu’il sera produit par Elizabeth Raposo (Outlier Society), Ryan Shimazaki et Jon Moone (Westbrook Studios) et enfin Greg Lessans (Weed Road Pictures). Les deux acteurs principaux seront aussi producteurs comme James Lassiter. Nous suivrons de près les informations concernant cette suite qui s’inspire d’une fin alternative. Une fin qui normalement devrait être plus ressemblante à celle de la fin du livre de science-fiction post apocalyptique. La résurrection du Docteur Robert Neuville est donc en marche… Reste à savoir quand et comment. Le suspens risque d’être insoutenable pour les fans du film I Am Legend !