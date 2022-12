La diffusion d’Avatar 2 fait planter certaines salles de cinéma au Japon (et en France)

Avatar 2 était attendu depuis plusieurs années après le grand succès de son prédécesseur au niveau mondial. Comme pour le premier film, les technologies utilisées dans cette suite font partie des plus avancées de l’industrie cinématographique. Mais le souci avec les films de ce genre, c’est que les salles de cinéma doivent aussi disposer de matériels adéquats pour leur diffusion. Ce qui n’est pas le cas de la plupart des salles de cinéma au Japon.

Un film à gros budget

Parfois, un film long métrage peut peser plusieurs centaines de gigaoctets. Il peut également nécessiter des débits de données très élevés qui rendent la lecture difficile dans certains cas. Pour un blockbuster comme Avatar 2, la situation est d’autant plus compliquée qu’il faut utiliser des dispositifs audio et vidéo qui répondent aux exigences de l’industrie. Les producteurs du film Avatar 2 veulent qu’il soit diffusé en 3D et avec un format de 48 images par seconde. Malheureusement, la plupart des salles de cinéma ne sont pas équipées de dispositifs assez puissants pour diffuser le film au Japon. Les cabines de projection existantes étant vieillissantes, le film a causé de nombreux problèmes techniques dans tout le pays lors des premiers jours d’exploitation.

Annulation de séances au Japon

Pour le moment, on ignore encore les causes exactes des problèmes de diffusion du film Avatar 2 au Japon. Cependant, plusieurs salles de cinéma ont dû annuler les projections du film, considéré jusqu’à présent comme l’un des films les plus coûteux du monde du cinéma. Alors qu’Avatar 2 a fait un démarrage remarquable au box-office, il semblerait que les recettes obtenues jusqu’ici soient inférieures aux attentes de départ. Cela n’est pas une bonne nouvelle pour Disney, dont le cours des actions a déjà chuté de 45 % au cours de cette année.

Un problème de format…

Ces dernières années, on peut dire que le format en 48 images par seconde n’a pas trop séduit le public ni les producteurs de films. Certains réalisateurs s’y sont pourtant essayés, comme ce fut le cas de Peter Jackson avec sa trilogie Hobbit qui est sortie entre 2012 et 2014. Avatar 2 n’est donc pas le premier film à sortir en 48 images par seconde. Même si les Japonais ne pourront peut-être pas profiter du film en qualité 48 images par seconde, ils pourraient toutefois le voir en utilisant une astuce découverte par une salle de cinéma de Nagoya. Cette dernière a tout simplement projeté le film avec un format de 24 images par seconde. Pour le moment, ni les producteurs ni les exploitants du film n’ont encore fait de commentaire concernant les incidents qui se sont produits au Japon.

Et les salles françaises ?

Il semblerait que des problèmes techniques touchent également certaines salles françaises. Nous en avons fait la triste expérience au Pathé Bellecour situé à Lyon, le premier jour de sa sortie. Le film projeté sur un écran Onyx Led (seulement deux en France selon un employé du cinéma) a dû être relancé trois fois, car la 3D ne fonctionnait pas. Les spectateurs, dont nous faisons partie, ont patienté avec beaucoup d’humour près d’une trentaine de minutes avant que le problème technique ne soit résolu. Le cinéma nous a d’ailleurs offert des places gratuites en compensation.

La première séance d'Avatar 2 est une catastrophe au @pathefrance de Bellecour à Lyon. L'écran LED Onyx (2 en france) n'affiche pas la 3d 😅. Le film a été relancé deux fois déjà 🫢 pic.twitter.com/sfEUUaxPTs — NeozOne (@NeozOne) December 14, 2022

« Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! », nous ne verrons malheureusement jamais le dénouement du film à cause d’une coupure de courant 15 min avant le générique de fin. Les places ont été intégralement remboursées…