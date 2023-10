Système de stockage d’énergie BLUETTI EP760 : Faut-il l’acheter ?

Qu’est-ce que la batterie de stockage d’énergie EP760 de BLUETTI ?

L’EP760 et B500 est un système de batterie domestique intégré qui répond à plusieurs objectifs : protection de secours, autoconsommation solaire et indépendance énergétique accrue. Elle stocke l’énergie provenant de vos panneaux solaires ou du réseau pour l’utiliser la nuit, par temps nuageux ou lors d’une panne de courant. La conception modulaire vous permet de choisir votre capacité en additionnant une ou plusieurs batteries B500, 4,96 kWh par pack, en fonction de vos besoins. Vous pouvez ainsi empiler jusqu’à 4 batteries B500 pour créer un stockage d’énergie massif allant jusqu’à 19,8 kWh. En mode connecté ou non au réseau, le système fournit une puissance monophasée de 7 600 W, permettant de charger presque tout ce qui se trouve dans la maison. Cependant, la puissance CA connectée au réseau de la version allemande est limitée à 4 600 W en raison des réglementations (sa puissance CA hors réseau reste de 7 600 W).

À qui s’adresse le système EP760 de BLUETTI ?

Il y a trois principaux types d’utilisateurs du système EP760 :

Ceux qui recherchent une plus grande indépendance énergétique, Ceux qui veulent réduire leur facture d’énergie, Ceux qui essaient de minimiser l’empreinte carbone de leur maison.

Indépendance énergétique : les coupures de courant sont de plus en plus fréquentes et perturbent la vie quotidienne. Elles provoquent la détérioration de vos aliments dans le réfrigérateur ou vous privent de chauffage et de lumière le soir en hiver. Avec le système BLUETTI EP760, votre maison sera à nouveau opérationnelle en 10 millisecondes.

Réduisez votre facture d’électricité : vous pouvez utiliser des panneaux solaires pendant les 4 à 5 heures de pointe par jour, mais la batterie EP760 vous permet d’utiliser l’énergie solaire gratuite même la nuit, ce qui augmente encore vos économies.

Minimisez votre empreinte carbone : le passage aux panneaux solaires n’est qu’une étape. La batterie domestique EP760 vous permet de réduire considérablement la consommation d’électricité provenant de combustibles fossiles. De plus, ces batteries continuent à fournir de l’énergie renouvelable même lorsque les panneaux solaires ne sont pas en fonctionnement.

Comment fonctionne le système EP760 ?

Lorsque les panneaux solaires produisent du courant continu, celui-ci passe par l’onduleur EP760, où il est converti en courant alternatif pour l’usage domestique. L’énergie excédentaire non consommée est ensuite collectée dans les batteries B500, et reste accessible dès que vous en avez besoin. Même si vous n’avez pas de panneaux solaires, le système EP760 peut servir de source d’énergie de secours et de stockage d’énergie quotidien. Vous pouvez utiliser l’application BLUETTI pour définir le temps de charge de votre système EP760 si votre compagnie d’électricité applique des tarifs différents en fonction de l’heure de la journée. Le système EP760 peut alors se charger lorsque l’électricité est bon marché et se décharger lorsqu’elle est plus chère, ce qui vous permet d’économiser sur vos factures d’énergie.

Les points clés à connaître

Service clientèle

BLUETTI dispose d’un réseau de partenaires locaux et de centres de service dans toute l’Europe, travaillant en étroite collaboration avec près de 300 sociétés d’installation. L’assistance à la clientèle est transparente et couvre tous les aspects, depuis les conseils avant la vente jusqu’à l’installation et l’assistance après-vente. Le service BLUETTI n’est peut-être pas le plus développé géographiquement, mais il est vraiment réactif et efficace. Vous pouvez lui faire confiance.

Qualité et garantie

Le système EP760 utilise des éléments de batterie LiFePO4 de haute qualité, qui sont plus sûrs, plus stables et durent plus longtemps que les batteries ternaires au lithium. Il est conforme à la norme IP65 et utilise un boîtier en alliage d’aluminium pour résister aux éléments. Pour vous éviter bien des soucis, BLUETTI offre également une garantie de 10 ans.

L’application BLUETTI

Grâce à l’application BLUETTI, vous pourrez surveiller et analyser la consommation et la production d’énergie de votre maison. L’application vous permet également d’ajuster tous les paramètres pour atteindre vos objectifs énergétiques, par exemple, en modifiant la façon dont votre batterie se charge et se décharge.

Combien coûte le système BLUETTI EP760 ?

Les systèmes et solutions de batteries domestiques sont rarement bon marché. Un système EP760 coûte généralement entre 9 087 € et 15 087 €, en fonction du nombre de batteries incluses et hors frais d’installation. BLUETTI propose un service d’installation locale en option, mais vous pouvez également faire appel à votre propre installateur. Dans tous les cas, en installant un EP760, vous commencez à faire des économies sur vos factures d’énergie dès le premier jour.

Le système EP760 de BLUETTI est-il votre meilleur choix ?

Le système EP760 est une batterie domestique très complète en termes de capacité, de performance et d’efficacité. S’agit-il de votre meilleur choix ? Cela dépend des besoins énergétiques de votre foyer. Si vous essayez de réduire vos factures d’énergie et votre dépendance au réseau en utilisant de l’énergie solaire renouvelable, le système EP760 est une approche à la fois abordable et simple à mettre en place et à utiliser.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s’est engagé à promouvoir le développement durable et les solutions d’énergie verte. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement pour l’intérieur et l’extérieur, BLUETTI vise à fournir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie durable a permis à BLUETTI d’étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier.