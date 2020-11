PlayStation 5 : la console ne sera pas achetable en boutique « physique » le jour de sa sortie mais…

Alors que la date de sortie de la PlayStation 5 approche à grands pas, certains joueurs s’apprêtent sans aucun doute à faire la queue devant les boutiques physiques dans le but d’avoir la console le jour J. Effectivement, il est courant de voir des gens camper devant les boutiques partenaires de Sony à chaque sortie d’une nouvelle console. Sauf que cette fois, la réalité sera différente.

Pas de queue devant les magasins

La firme japonaise a publié un communiqué dans lequel elle indique que les ventes de la PS5 se dérouleront uniquement en ligne le 19 novembre. Cette mesure a été prise en raison du contexte sanitaire actuel. Sony explique avoir pris une telle décision pour « assurer la sécurité » des joueurs, des revendeurs et de ses employés pendant l’épidémie de Covid-19.

« Nous vous prions donc de ne pas camper ou faire la queue devant votre magasin habituel dans l’espoir d’acheter une PS5 le jour de la sortie », conseille la société dans sa publication. Au lieu de cela, elle nous suggère de rester prudents et d’acheter uniquement en ligne. Sony avance que « les joueurs qui souhaitent récupérer leur précommande dans leur magasin ne devraient pas rencontrer de difficulté au moment convenu, dans le respect des protocoles de sécurité ». Pour cela, elle nous invite à contacter notre boutique habituelle en cas de questions.

Seulement deux options pour récupérer la nouvelle console PlayStation

Il convient de souligner que ces dispositions que le géant nippon vient d’adopter concernent à la fois les clients situés en Europe et en Amérique du Nord. Le 19 novembre, le jour de sortie de la PlayStation 5 en France et dans la plupart des pays du Vieux continent, pour récupérer la console, il faudra donc soit adopter l’approche « click’n collect », c’est-à-dire commander en ligne et récupérer le produit auprès d’un distributeur, soit opter pour une livraison à domicile.

Comme vous le savez certainement déjà, Sony risque d’avoir du mal à honorer toutes les commandes le jour J en raison d’une demande plus forte que prévu. À cela s’ajoutent des problèmes d’approvisionnement en composants. Les stocks sont donc insuffisants. Quoi qu’il en soit, Jim Ryan a promis il y a quelques jours de faire tout son possible pour que nous puissions tous profiter des nouveautés apportées par la PS5 pendant les fêtes de fin d’année.

Ou acheter une PS5 ?

Voici une liste non exhaustive des boutiques françaises qui proposeront la Playstation 5. A l’heure ou nous écrivons ces lignes, les stocks sont réduits à néant mais les boutique devraient être rapprovisionnées dans les jours/semaines qui viennent… soyons optimise !