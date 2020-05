Face au COVID19, équipez-vous d’une funky visière solidaire avec votre super-héros préféré !

Tout est parti d’une blague… ClemClem, bidouilleur passionné publie sur sa page Facebook un post sympathique de modèles de visières originales représentant des super-héros. Pour le jeune homme inventif de 33 ans, il s’agit d’une belle idée intuitive pour motiver les enfants à porter leur visière !

Avec humour, ClemClem pose la question à sa communauté pour savoir qui serait prêt à porter un tel masque? De Batman à Hello Kitty, la communauté, réactive et conquise par les modèles présentés, déverse une multitude de commentaires pour obtenir une visière à l’effigie de son héros préféré ou de personnages de la culture-pop. Ces retours plus que positifs auprès des adultes comme des enfants l’entraîne alors à se lancer dans une très belle initiative personnelle, citoyenne et solidaire à laquelle il ne s’attendait pas du tout !

Je fabrique des visières personalisées (dessin sur demande) pour les enfants (et pour les adultes), si vous en voulez,… Publiée par ClemClem sur Jeudi 14 mai 2020

Clemclem a créé une association de bricolage collaboratif grâce à la mise en place du fablab “LimouZiLab” en 2012 et devinez ou?!… à Limoges, dans le LimouZin, bien sûr ! En situation de handicap, ClemClem fait partie des personnes à risque et reste toujours confiné jusqu’à nouvel ordre, malgré cette période de ‘semi-liberté’ et de déconfinement suite à la crise de COVID19.

Prenant cette blague de départ au premier degré aujourd’hui, courageux et challenger, il s’organise et promet de répondre à toutes les demandes, et passe d’une dizaine de modèles vectorisés à une soixantaine ! ‘Mon but est de livrer des visières sur-mesure pour chaque enfant jusqu’à ce que ca dépasse mes capacités’.

Il n’a fallu que quelques heures à ClemClem pour monter un véritable projet nommé Child Shield (qui signifie bouclier pour enfant) et mettre en place un carnet de commande grâce à un google form simple et rapide pour formaliser le tout. Sans aucune attente commerciale, son objectif est de protéger TOUS les enfants pendant cette période de pandémie. Informaticien et graphiste de formation, il travaille différents prototypes à partir d’un modèle diffusé sur le web en open-source par le designer japonais : Tokujin Yoshioka et nécessitant simplement une feuille de polyester transparente, une imprimante couleur ( + les cartouches d’encre) et les designs de nos héros vectorisés. Rapidement, après de nombreux prototypes, il aboutit à la création d’une visière imprimée, produite en moins d’une minute !

ClemClem propose alors de fabriquer des visières en prix libre, sur le modèles des ‘cafés suspendus’ afin de pouvoir offrir des visières à ceux qui n’en n’ont pas les moyens. Une condition, un prix plancher de 4 € + frais de port, pour couvrir ses frais de production. ClemClem réalise les visières sur-mesure, (mesure de tour de tête, espace entre les pupilles ), afin que ces ‘boucliers de visage’ soient bien calés sur les yeux de chacun.

Au-delà de lancer un projet solidaire, telle une véritable opération ludique et pédagogique, le maker créatif souhaite avant tout, répondre au désir ou à la demande des enfants : « Les enfants donnent de l’importance à leur personnage préféré. Avant de leur proposer les modèles présentés, je souhaite que les parents leur demandent s’ils veulent un personnage en particulier, car comme cela, ils porteront plus facilement LEUR visière si c’est eux qui l’ont choisie. Je serai ravi de compléter la liste des motifs. »

De plus, 100% impliqué dans la culture maker et collaborative, ClemClem diffusera très prochainement l’ensemble des modèles en open-source sur un site dédié. Ils seront ainsi reproductibles partout et par tous !

Pour la livraison, ClemClem encourage les parents à faire envoyer les colis directement au nom des enfants. « Les enfants ne recevant jamais de courrier à leur nom, c’est comme recréer l’excitation et l’esprit de Noël quand on attend un cadeau. Cela ne les rendra que plus heureux et tricotera un tendre souvenir pour plus tard, même si ce n’est qu’une petite chose mais ça compte tout de même ! »

Pour lui rendre la pareille, vous pouvez lui envoyer en retour une petite vidéo réalisée au smartphone pour voir les réactions des bambins à l’ouverture des enveloppes ! Entre générosité, bonne humeur et partage, la motivation de ClemClem est de rendre les gens heureux et propager ces valeurs auprès du plus grand nombre en cette période particulière.

Pour commander votre visière personnalisée, rendez-vous sur le site de ClemClem et n’oubliez pas, à votre tour, de propager cette dynamique citoyenne et solidaire pour le plus grand bonheur de tous ! C’est ensemble et par le biais de petites actions au service de l’intérêt général, que la quête de la croissance pourra s’évaluer par celle du bonheur ! Retrouvez aussi la page Facebook dédiée en cliquant ici.

Rédigé par Cécile Ravaux – Story Maker