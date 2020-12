Mais au fait, pourquoi dit-on bâbord ou tribord sur un bateau?

Vous connaissez sans doute ce jeu à faire lors de réunion de famille qui consiste à hurler : c’est à bâbord qu’on chante qu’on chante, c’est à bâbord qu’on chante le plus fort… Puis le second groupe reprend les mêmes paroles en remplaçant bâbord par tribord !

Cela se termine la plupart du temps en cacophonie générale ou en extinction de voix ! Mais savez-vous d’où proviennent ces expressions maritimes de bâbord et tribord ? Désigner la gauche et la droite peut être ambigu en fonction de sa propre position, les marins utilisent donc bâbord et tribord pour ne jamais faire fausse route… Ce qui est plutôt déconseillé lorsque l’on navigue !

La signification étymologique :

Les mots bâbord et tribord proviennent de l’ancien néerlandais. Le côté gauche d’un bateau était désigné par « bakboord » et la droite du bateau par « stierboord ». On entend la gauche et droite du bateau lorsque l’on regarde vers la proue… C’est-à-dire vers l’avant du bateau. L’arrière du bateau étant la poupe !

C’est au XVème siècle, que la langue française s’est approprié ce vocabulaire. Les navires se manœuvraient encore par la poupe avec une grande rame appelée godille. Lesi barreurs étant souvent droitiers, la godille se trouvait sur le côté droit du bateau. Le timonier tournait donc le dos au côté gauche.

En néerlandais « Stier » veut dire gouvernail et « Boord », bord du bateau. Stierboord est donc devenu tribord pour le côté droit pour le gouvernail. Et Bakboord est devenu babord pour le côté gauche du bateau.

Mais également une question de bon sens :

En fonction de votre position, la gauche ou la droite peuvent ne pas se situer du même côté… Deux personnes face-à-face n’auront forcément pas la même droite ou la même gauche ! Pour éviter tout malentendu en navigation… Tout ce qui se trouve à gauche du bateau quand il avance est à bâbord et tout ce qui est à droite est à tribord.

Un moyen mnémotechnique pour s’en souvenir (en vidéo)