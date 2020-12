Sloli, des jeux 100% Made In France, qui apprennent la biodiversité et l’environnement aux enfants !

Dans le monde du jouet, il y a les classiques, les originaux et les éco-responsables… C’est dans cette dernière catégorie qu’entre la start-up roubaisienne Sloli ! Des jeux écoresponsables pour apprendre aux enfants l’importance de la nature, de la biodiversité et de ce qui les entourent.

Des jeux 100% Made In France pour éveiller les consciences des plus jeunes et de faire une piqûre de rappel aux parents. Mission Potager, Mission Amazonie ou Mission Océans. Les différents jeux ont tous le même but : protéger l’environnement et promouvoir le jouet français ! Les enjeux environnementaux doivent désormais s’apprendre dès le plus jeune âge et quoi de mieux qu’une manière ludique pour y parvenir ?

Qui est Sloli ?

La start-up a été crée en 2019 par Morgane de Villers et François-Xavier Poulain à la suite d’une campagne de crowdfunding réussie (400% de l’objectif). Non seulement Sloli sensibilise les plus jeunes aux enjeux environnementaux mais, elle assure également une production éco-responsable.

Une production française !

Les jeux Sloli sont fabriqués soit en bois massif du Jura, soit en papier recyclé. Ils sont tous conçus et réalisés en France avec des matières qui respectent la planète ! Une autre règle primordiale pour Sloli : le zéro déchet ! Ne cherchez donc pas de superflu ou de suremballages dans leurs jeux… Pochons en tissus recyclés et boîtes de jeux en carton recyclé également.

Nos deux jeux préférés :

Action ou Question : les insectes qui propose 100 questions- réponses et 100 défis rigolos autour des insectes. Ce jeu vous permet de découvrir les insectes et leurs secrets mais aussi et surtout comment les protéger et combien ils sont importants à notre écosystème ! (De 7 à 107 ans / 22.90€)

Sovanimo se compose de 36 pions en bois massifs représentant chacun un animal sauvage à protéger. Plusieurs jeux possibles avec les mêmes pièces : questions – réponses / rapidité à retrouver l’animal selon des indices… (De 4 à 104 ans / 39.90€)

Il est peut-être un peu tard pour que les jeux Sloli soient sous le sapin, mais il n’y a pas vraiment d’époque pour offrir des jeux de société… Qui plus est quand il s’agit de promouvoir des jeux français qui apprennent l’écologie aux plus jeunes !