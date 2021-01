Un jeune Youtubeur fabrique une réplique fonctionnelle du grappin de Batman

Si vous êtes fans de Batman ou du jeu vidéo Just Cause, vous avez peut-être rêver de jeter votre grappin sur un immeuble pour pouvoir y grimper ! Il faut dire que cet accessoire est quand même bien pratique pour échapper à des situations compliquées ! Un jeune Youtubeur prénommé JT (chaine YouTube : Built IRL) travaille depuis un an sur une réplique du grappin de Batman !

Et apparemment il fonctionne ! Après plusieurs tentatives infructueuses, JT serait donc parvenu à réaliser un impressionnant grappin autonome qui se fixe, comme dans le film, sur le bras ! Un accessoire qui n’est peut-être pas très utile dans la vie réelle mais la vidéo vaut le détour !

Le grappin sorti de l’imagination débordante de JT tient donc sur son bras ! Le mécanisme de tir au CO2 permet de déclencher le crochet avec des cartouches d’air comprimé. Ajoutons à cela, un moteur de 10 000W suffisamment puissant pour tirer à la verticale et vous avez le grappin de Batman !

Mais ce n’est pas tout ! Le fameux grappin peut également le ramener sur Terre, si tant est qu’il réussisse à s’envoler ! En effet, il peut contrôler la direction et la vitesse grâce à une roue placée sous son pouce !

Attention c’est de la fiction !

Attention tout de même, ce grappin est bien une œuvre de fiction, il n’est pas recommandé de tenter de s’accrocher à un grappin mais l’idée est sympa ! JT utilise son grappin à ses risques et périls et attaché à son harnais, le décollage semble plutôt violent ! Parfois certaines inventions devraient peut-être rester du domaine de la fiction, mais avouons que ce JT est très fort et sa vidéo prouve qu’il est parvenu à ses fins !

