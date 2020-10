Des YouTubeurs ont mis au point un véritable sabre « laser » rétractable capable de perforer de l’acier

Fans de Star Wars ? Cette création de The Hacksmith risque de vous émerveiller. En plus de dégager une chaleur suffisante pour faire fondre le métal, le dispositif est rétractable. C’est comme s’il s’agissait d’un sabre laser sorti tout droit de Star Wars !

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, The Hacksmith est un collectif de geeks qui aiment se lancer des défis, notamment en reproduisant des armes ou des gadgets présents dans des films ou séries notables. Cette fois, ils se sont intéressés aux fameux sabres laser de Star Wars qu’ils ont bien évidemment essayé de reproduire. Le moins qu’on puisse dire, c’est que, comme toujours, la team a accompli un exploit remarquable.

Un sabre laser à plasma très réaliste

A vrai dire, ce sabre laser découle non pas d’un seul, mais de plusieurs concepts développés par The Hacksmith depuis des années. Pour arriver à ce design aussi proche que possible de la célèbre arme de la franchise de George Lucas, l’équipe a certainement dû faire preuve d’une grande ingéniosité. Tout comme celle de l’épée Jedi emblématique, la lame est un faisceau de plasma qui peut se rétracter et s’étendre d’une simple pression sur un bouton.

Le faisceau est généré par un mélange de propane et d’oxygène. Ces deux gaz sont combinés dans une buse à flux laminaire inspirée du système utilisé pour contrôler le débit d’eau d’une fontaine sautante. Résultat, la flamme est à la fois droite et étroite, présentant une apparence solide.

Un faisceau qui peut changer de couleur

The Hacksmith affirme avoir trouvé la formule pour changer la couleur de la flamme rectiligne du sabre laser. En ajoutant différents types de sel au plasma, James Hobson, l’un des créateurs de l’épée, arrive à changer la teinte. Par exemple, l’acide borique produit un faisceau vert comme celui du sabre laser de Yoda, alors que le chlorure de sodium crée un jaune vif comme le plasma de l’arme de Rey. Pour générer une flamme rouge, l’expert ajoute du chlorure de strontium.

Ce qui est d’autant plus impressionnant, c’est qu’à environ 2 200 °C, la température du faisceau est suffisamment élevée pour faire fondre l’acier. « C’est au-dessus du point de fusion de la plupart des métaux », a déclaré Hobson. Autant dire que malgré son caractère amusant, l’expérience est également dangereuse. On vous déconseille donc de la reproduire chez vous.

