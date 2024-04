Le saviez-vous ? Le sabre laser (Star Wars) est devenue une discipline sportive officielle

Les fans de George Lucas savent évidemment que l’arme emblématique de la série Star Wars est le sabre laser. Mais, combien d’entre vous savez que le sabre laser est aussi une discipline très officielle affiliée à la fédération française d’escrime ? C’est pourtant une réalité, depuis le mois d’avril 2018, cette discipline dispose d’un championnat de France annuel et d’une délégation du ministère des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques. C’est bien évidemment d’Obi-Wan Kenobi ou d’Anakin Skywalker que s’inspire cette discipline, dérivée de l’une des armes de l’escrime traditionnelle : le sabre. Une arme qui permet de toucher l’adversaire avec toutes les parties (pointe, dos, tranchant) en opposition avec le fleuret avec lequel on touche avec la pointe. Vous avez envie de vous prendre pour un héros de Star Wars, je vous explique tout de suite, les règles de cette discipline plutôt très originale.

Comment devenir tireur au sabre laser ?

Pour avoir déjà assisté à des championnats de France d’escrime, le 1ᵉʳ avril dernier, je peux vous assurer que ce sport impressionne par la maîtrise des athlètes, leur agilité, ainsi que leur fair-play. Avec un sabre laser, qui s’éclaire donc en bleu, rouge ou vert, selon le côté de la Force, les combats doivent être encore plus impressionnants. Le côté spectaculaire doit aussi être au rendez-vous d’ailleurs. Si cette discipline vous tente, c’est vers un club affilié à la Fédération Française d’Escrime (FFE) qu’il faudra vous tourner pour vivre cette expérience. Une fois le sabre de vos rêves entre vos mains, et même si c’est une première fois pour vous, les maîtres d’armes (entraîneurs) vous enseigneront les techniques de combat, mais également les chorégraphies et les règles de sécurité. Le sabre laser pourrait être qualifié d’escrime « artistique ».

Quels sont les fondements du sabre laser en escrime ?

Comme pour toutes les disciplines de ce sport, le sabre laser demande une grande maîtrise de soi, et une concentration maximale. C’est un sport aussi physique que cérébral, qui nécessite tactique, stratégie et précision. La discipline du sabre laser ne diffère pas de celle du sabre traditionnel, elle est juste plus « fun » en termes de chorégraphies, et de couleurs évidemment. Les disciplines sont au nombre de trois. Le combat sportif dans lesquels les escrimeurs doivent toucher pour accumuler des points en un temps imparti. Le combat chorégraphié, qui se fait en musique et où le côté artistique est par ailleurs jugé. Enfin, le Kata, inspiré des arts martiaux qui consiste à reproduire un enchaînement de mouvements codifiés seul ou face à un adversaire imaginaire.

Comment découvrir le sabre laser ?

Avant de vous lancer dans ce sport, il faudra d’abord acheter votre sabre laser, « composé d’une lame en tube de polycarbonate flexible de 2,54 cm de diamètre et d’épaisseur d’environ 2 mm, terminée par un embout rond et insérée dans une poignée en aluminium ». Vous devrez aussi vous équiper des divers accessoires de sécurité (plastron, lunettes, gants, kimono, etc.). En attendant d’essayer votre propre sabre laser, peut-être pourriez-vous assister à quelques combats d’anthologie ? Dans chaque département, se déroulent tout au long de l’année des « Championnats de Ligue » comme le 6 avril dernier au Creusot pour la ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Quant au Championnat de France de sabre laser, il aura lieu à Metz, pour la deuxième année consécutive, les 8 et 9 juin 2024. Avez-vous déjà pratiqué cette discipline étonnante ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .