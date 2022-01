Il fabrique un véritable sabre laser (fonctionnel) et rentre dans le livre Guinness des records

Il semblerait que les deux années qui viennent de s’écouler aient été propices à de nombreuses inventions. Certes, l’arrivée de la crise sanitaire a donné du fil à retordre aux scientifiques du monde entier. Mais les citoyens lambdas n’ont pas été en reste ! Est-ce le fait de devoir respecter un enfermement forcé ?

On ne sait pas encore, mais les inventions ont fusé ces derniers mois. Certains ont pu s’avérer utiles et resteront peut-être dans l’Histoire, mais ce n’est pas le cas de toutes. En Russie, un youtubeur vient de créer un objet totalement inutile, mais qui a permis de battre un record du monde. Présentation de son sabre laser issu de la saga StarWars, qui a le mérite de fonctionner pendant 30 secondes. D’où le record !

Qui est ce youtubeur russe ?

Alex Burban est le propriétaire de la chaîne Youtube Alex Lab et apparemment, il se passionne pour les inventions en tous genres. On peut y découvrir notamment de nombreux accessoires inspirés de ce qui semble être son superhéros préféré : Iron Man.

Pour réaliser son sabre laser, il s’est peut-être inspiré de celui qui avait été créé par les chercheurs de l’Université de Brigham Young. Ces sabres lasers ou « torpilles à photons » avaient été réalisés avec de vrais faisceaux lasers. Mais ils étaient destinés au spectacle, et leurs faisceaux ne pouvaient pas réellement traverser un objet…

Le sabre laser d’Alex

Son sabre laser est décrit comme “un appareil capable de produire une lame de plasma de 1 mètre (3,28 pieds) de long à 2 800 ° C (5 072 ° F) capable de couper l’acier“. Et bien entendu, il est rétractable. Alex Burban explique qu’il est depuis toujours un grand fan de Star Wars et que son rêve ultime était de fabriquer le fameux sabre laser. Celui qu’il a fabriqué se compose d’un élément clé : un électrolyseur.

Ce dernier est un appareil qui génère une grande quantité d’hydrogène et d’oxygène, et qui comprime le gaz sans compresseur mécanique. Et apparemment, cela fonctionne puisque son sabre laser est opérationnel durant 30 secondes à pleine puissance. Alex Burban vient d’être reconnu par le Guinness World Records comme l’inventeur du premier sabre laser rétractable au monde.

Pourtant, il n’était pas le premier

En mai 2021, les studios Disney présentaient le premier sabre laser rétractable. Nous n’avions pas vraiment d’informations sur la conception du sabre Disney, mais il semblait très réaliste sur les teasings qu’ils avaient montrés… En précisant cependant que ce sabre laser se réserverait aux spectacles et ne serait jamais en vente au grand public. Le président de Disney Parks annonçait sa sortie pour le 4 mai 2021. Mais depuis, silence radio !

Les futures sorties Star Wars

Que les fans se rassurent, trois nouvelles superproductions Star Wars sont en préparation… Disney annonce en effet les trois prochaines sorties :

14 décembre 2022;

18 décembre 2024;

16 décembre 2026.

Il se sera donc passé trois ans entre l’épisode IX et le futur opus prévu à la fin de l’année. Les trois nouveaux films sortiront donc avec deux ans d’attente à chaque fois. Deux de ces futurs projets seront réalisés par Rian Johnson (Looper, Les Derniers Jedi). Disney et Lucasfilm comptent également introduire la saga dans le champ des séries, à commencer par The Mandalorian déjà disponible sur la plateforme Disney+ ou encore Star Wars : The Bad Batch. Les fans de la saga auront donc de quoi se sustenter en attendant le 14 décembre prochain !

