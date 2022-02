Comment le sabre laser de ce Jedi légendaire peut-il réapparaitre dans le Livre de Boba Fett ? (spoiler)

Vous vous demandez peut-être comment le sabre laser iconique de la saga Star Wars s’est un jour retrouvé dans la série le Livre de Boba Fett ? [Attention Spolier] Dans l’épisode 6 de la série, Luke demande à Grogu de faire un choix cornélien, qui implique le sabre du célèbre Maître Yoda… Or, nous pensions tous que cette arme avait disparu sur Coruscant dans la prélogie. Nous n’aurions donc jamais dû le revoir, et pourtant ! On va donc (essayer de) vous expliquer comment le sabre laser est revenu dans Le Livre de Boba Fett !

La série Le Livre de Boba Fett c’est quoi ?

Le Livre de Boba Fett (The Book of Boba Fett) est une série télévisée américaine qui se déroule dans l’univers de la saga Star Wars. Un spin-off de la série The Mandalorian, qui se focalise sur l’histoire du célèbre chasseur de primes Boba Fett. La série est diffusée depuis le 29 décembre 2021 sur Disney+ et comptera, à termes, sept saisons différentes… Vous avez encore le temps de découvrir des tas de choses apparemment.

Revenons au sabre laser !

Depuis le 5ème épisode de la série le Livre de Boba Fett, le sabre laser refait surface, et c’est à cause de l’intronisation du Mandalorien Din Djarin, personnage culte de la série éponyme. Grogu fait également son retour en suivant sa formation, chapeauté par Luke. A la fin de l’épisode 6, le Maître Jedi sort alors, au grand étonnement des fans, un sable laser vert ! Et il demande alors à Grogu de choisir entre :

Se saisir du sabre laser et continuer sa formation de Jedi;

Prendre l’armure en Beskar de Mando et le rejoindre.

Pourquoi la présence du sabre laser intrigue ?

Des incohérences avaient déjà été relevées dans cette série, mais la présence du sabre laser interroge les fans. La première question qui vient à l’esprit est toute simple: pourquoi Luke détient-il ce sabre laser ? Rappelons-nous que dans le film La Revanche des Sith, Yoda perd son sabre dans un duel épique contre Palpatine, durant lequel le sabre tombe dans les abysses du Sénat. Yoda ne le récupère pas et s’enfuit… Dans l’esprit des spectateurs, le sabre est donc à jamais perdu !

Quelle hypothèse pour les fans ?

La théorie repose sur le fait que Yoda aurait fabriqué un second sabre laser durant son exil. Cette théorie peut être plausible si l’on en croit le livre Star Wars : Complete Locations. On y apprend en effet que Yoda possédait un second sabre laser, caché dans sa hutte dans les marécages de Dagobath. En revanche, dans la BD Darth Vader (2017) on voit Dark Sidious brûler le laser de Yoda sur la place publique… Le sabre initial de Yoda n’existerait donc vraiment plus !

Et vous ? Vous pensez que Maître Yoda possédait un second sabre laser, ou qu’il s’agit d’une erreur dans la série Le Livre de Bobba Fett ? Quant à la réponse de Grogu, l’avenir nous dira s’il choisit le sabre laser… ou l’armure ! Les prochaines saisons nous le diront peut-être !