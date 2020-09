Le gouvernement camerounais abandonne définitivement l’idée d’exploiter 68 000 hectares de la forêt d’Ebo !

Les ONG gagnent un combat au Cameroun ! Alors que le 14 juillet dernier, le gouvernement camerounais annonçait vouloir céder 68 000 hectares de forêt à l’exploitation du bois d’œuvre, il vient de faire marche arrière ! Les ONG et les communautés locales sont montés au créneau pour que la forêt d’Ebo ne soit pas détruite.

Et pour une fois, elles ont été entendues. Cette forêt de 200 millions d’hectares couvrent 6 pays du continent africain est la seconde forêt tropicale en superficie. Juste derrière l’Amazonie. Ce recul du gouvernement est une excellente nouvelle pour la Planète et pour les habitants de la forêt !

En détruisant ces hectares de forêt, plus de 40 communautés humaines en auraient subi les conséquences. Cette forêt est aussi le lieu de villégiature d’espèces animales comme le Perroquet Gris ou le Picatharte du Cameroun. De grands singes ou gorilles y vivent également. Condamner ces 68 000 hectares revenait à condamner ces espèces, tout comme l’incroyable diversité végétale qui s’y développe.

Plusieurs ONG dont Greenpeace ont fait valoir l’inscription sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature, d’espèce en danger d’extinction. Les communautés locales ont malgré l’épidémie de Covid 19, mener conférences de presse et pétitions pour sauver leur forêt !

« Le gouvernement camerounais vient de suspendre les projets d’exploitation forestière dans la forêt d’Ebo. Nous ne devrions pas nous arrêter là. Ce n’est que la première étape. Nous devons réfléchir à un statut particulier et durable pour la zone afin de préserver sa biodiversité tout en contribuant à l’économie locale et nationale. » déclare le primatologue et chercheur Rodel Vouffo.

Cameroon government just suspended the logging projects in the Ebo forest. We shouldn't stop here. It's just the first step. We need to think about a particular and durable status for the area so as to preserve its biodiversity while contributing to local and national economy. pic.twitter.com/ZBzpJk7ZuD

