Saviez-vous qu’on pouvait réutiliser les sachets de thés pour d’autres usages ?

D’après nos constatations personnelles et devant le rayon vidé de notre grande surface, on s’est dit que les français devaient consommer beaucoup de thé et infusions… Il faut dire que les après midi devant un film de Noël et les soirées fraîches se prêtent aux tisanes et autres thés.

Mais que faire de votre sachet de thé ou infusion lorsqu’il a été utilisé ! Bien sûr, il se composte sans son agrafe, mais il a d’autres secrets que nous vous révélons ici. Ces astuces concernent surtout les sachets de thé, car la plante a quelques vertus insoupçonnées. Découvrez comment les réutiliser !

Un engrais naturel

A condition que vos sachets de thé soient bio et en fibres naturelles vous pouvez les déposer dans vos pots de fleurs ou potagers. Pensez tout de même à enlever l’étiquette même si elle est compostable. Si vos sachets ne sont pas bios, vous pouvez déposer le thé brut au pied de vos plantations. Et pensez à composter vos sachets une fois que vous en avez tiré tous les bénéfices, et ils sont nombreux !

Un allié pour le ménage

Les sachets de thé pur, donc sans parfum, peuvent vous aider à nettoyer vos miroirs ou meubles. Pour le miroir, il suffit de passer directement le sachet sur celui-ci, puis de sécher avec un chiffon doux. Pour les meubles en bois ou le parquet, il suffit de faire infuser quelques sachets usagés dans un vaporisateur remplir d’eau. Un coup d’éponge et vos meubles sont propres.

Satanés moustiques et cernes !

Même si ce n’est pas vraiment l’époque des moustiques, il n’y a pas de saison pour boire du thé. Alors en été si ces vilaines bestioles vous piquent, il suffit de frotter la piqûre avec un sachet de thé usagé pour apaiser les démangeaisons. Déposez vos sachets de thé usagés dans un bol au réfrigérateur. Après une dizaine de minutes, appliquez-les sur les yeux pendant 20 minutes… Les cernes s’atténueront petit à petit, le thé ayant des pouvoirs mystérieux !

Deux thés en un !

La plupart du temps, on se fait une tasse de thé et on jette le sachet ! Pourtant il peut largement refaire une ou deux tasses supplémentaires. Pour ce faire, il suffit de le conserver au frais jusqu’à la prochaine utilisation. Les thés verts ou rouges, plus forts en goût se prêtent parfaitement à la réutilisation… Anti-Gaspillage alimentaire quand tu nous tiens !

Les sachets usagés comme désodorisant.

Une fois sec, le sachet de thé peut être placé dans le frigo… ou dans les chaussures. Le thé va capter les odeurs désagréables de manière naturelle. Vous pouvez aussi suspendre le sachet dans un dressing pour un délicieux parfum de jasmin à l’intérieur.

