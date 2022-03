6 applications pour coloriser (en quelques clics) vos photographies en noir et blanc

Pour certains, l’arrivée du printemps rime avec grand ménage ! C’est un peu une tradition annuelle que de faire un grand ménage à la belle saison, histoire de se débarrasser de ce que l’on a pu accumuler pendant l’hiver… Si vous avez récemment effectué ce ménage de printemps, vous avez peut-être retrouvé au fond du grenier, un vieux carton rempli de photographies en noir et blanc… Et vous vous demandez s’il ne serait pas sympa de faire réapparaître les jolis tournesols de votre superbe sous-pull ? Ou de redonner des couleurs aux cheveux de mamie ?

Coloriser des photos en noir et blanc, ce n’est pas forcément les dénaturer puisque vous conservez l’original, mais c’est une manière d’actualiser de vieilles photos et de passer à un bon moment à imaginer comment elles auraient pu être quand elles ont été prises ! Bien sûr, un logiciel comme Photoshop peut vous rendre ce service, mais encore faut-il le posséder. Voici quelques autres logiciels simples et applications en ligne qui devraient vous aider !

Le site Colorize

Ce premier outil est une logiciel en ligne qui est alimenté par l’intelligence artificielle. Il va vous permettre de coloriser d’anciennes photos en noir et blanc avec un processus automatique. Ce logiciel est très rapide, coloriser une photo ne demande que quelques secondes. Et c’est très simple puisqu’il vous suffit de télécharger votre photo que vous aurez préalablement scannée. Vous cliquez ensuite sur coloriser, et patienter quelques secondes à peine ! Colorize est un outil entièrement gratuit qui ne conserve aucune image plus de 24 heures. Colorize propose également des abonnements payants, mais la version gratuite suffit pour coloriser 8 photos chaque mois en taille 3000 px X 3000 px. Les versions payantes proposent la colorisation en 6000 px x 6000 px et un nombre de photo plus conséquent. Retrouvez Colorize ici

Le site Algorithmia

Algorithmia est également un logiciel de colorisation gratuit qui promet de donner une nouvelle vie à vos anciennes photos. Sur le même principe que le premier, vous allez devoir télécharger une photo scannée, en noir et blanc, pour la voir prendre des couleurs ! Vous avez également la possibilité de coloriser une photo prise sur le web, en indiquant simplement son adresse URL. En quelques secondes, votre photo renaît de ses cendres, et se dote de jolies couleurs, choisies par le logiciel et plausibles, mais qui évidemment ne garantissent pas les couleurs d’origine ! Les photos colorisées par Algorithmia se doteront du petit logo sur le bas de votre résultat… Mais le logiciel étant gratuit, on ne peut pas non plus demander la Lune ! Retrouvez Algorithmia ici

Le site Colourise Sg

L’outil a été conçu par l’Université de Singapour pour traiter des photos historiques, puis, il a été mis gratuitement à la disposition des particuliers. Imaginons la photo d’un champ de bataille, ou d’un vieux monument aujourd’hui disparu, comme une fontaine ou nos vieilles rues pavées… Ce logiciel a la capacité étonnante de vous transporter 50 ou 100 ans en arrière avec des couleurs très réalistes des lieux de l’époque. C’est un vrai bonheur pour ceux qui disposent de cartes postales anciennes, en noir et blanc, et représentant la vie d’avant… Vous verrez apparaître les pavés, les arbres, les murs en pierre. Etonnant ! Comme pour les deux précédents, un simple téléchargement d’image scannée fera opérer la magie de la colorisation ! Le site ne conserve pas les photos, elles sont détruites au fur et à mesure, pensez donc à les enregistrer. Retrouvez Colourise Sg ici

Le site Vance AI

Ce quatrième logiciel est peut-être parmi les plus performants disponibles actuellement. Vance AI peut être testé gratuitement, mais les images sont alors produites en Watermark, donc avec un tatouage numérique. Plusieurs forfaits sont proposés pour enlever ce tatouage et disposer de photos sans aucune marque de fabrique. Ce logiciel propose de nombreuses fonctions de retouches automatiques, ce qui peut être très pratique lorsque l’on est complètement novice en la matière ! Agrandissement, suppression des bruits, tout est possible avec Vance AI… Il dispose également d’une fonction intéressante nommée AI Photo Restorer, qui permet, comme son nom l’indique, de restaurer de vieilles photos endommagées par le temps… Quelques secondes suffisent pour coloriser votre photo et obtenir un rendu naturel et cohérent. Le procédé prend moins de cinq secondes et les images sont effacées 24 heures après le téléchargement. Retrouvez Vance AI ici

Le site Lunapic

Lunapic est un éditeur de photos en ligne, qu’il faut connaître absolument ! Bien sûr, il propose comme tous les éditeurs le recadrage, l’amélioration du contraste et des couleurs. Mais le site propose également la colorisation des photos en noir et blanc. Pour réaliser cette opération, on vous explique la marche à suivre, car Lunapic n’offre pas la colorisation automatique des images en noir et blanc, mais ajoute des couleurs sur toute l’image. En choisissant les bonnes couleurs, le résultat peut être très sympa !

Ouvrez le site Lunapic

Téléchargez votre image

Ajoutez votre image

Cliquez sur menu Filtres puis Dégradé de Couleur

Lunapic vous proposera alors deux couleurs qu’il aura identifié comme étant les plus pertinentes… Libre à vous de choisir les couleurs que vous pensez les plus adéquates à votre image de départ pour la coloriser.

Le site DeepAI

Sur le site internet DeepAI, vous allez pouvoir utiliser gratuitement l’API de colorisation d’image. Vous pourrez également transformer vos vieilles vidéos et leur donner des couleurs. DeepAI calcule lui-même les niveaux de gris de vos photos. Seule condition, les images ne doivent pas excéder 1200 x 1200 pixels… A vous de les formater sur cette dimension afin qu’elles puissent être téléchargées; la transformation ne prend ensuite que quelques secondes. Vous pourrez alors sauvegarder l’image avec un simple clic droit ! Retrouvez Deep AI ici

Si vous aimez le 9ème art qu’est la photographie, vous allez adorer tester toutes ces petites applications qui vont rajeunir vos photos d’antan… Bien sûr, si vous possédez des logiciels comme PhotoShop, InDesign ou encore PhotoFiltre, la colorisation d’image est possible… Mais tout le monde ne possède pas de licence pour ces logiciels, et les gratuits donnent de superbes résultats, autant en profiter non ? Et pourquoi pas vous créer un joli album avant-après, pour épater vos amis ou votre famille…