« 2 millions de m³ d’eau potable », un dessalinisateur d’eau de mer solaire sans produit chimique

700 millions d’individus, soit 9 % de la population mondiale, n’avaient pas accès à l’eau potable en 2022, selon l’Observatoire des Inégalités. Un chiffre qui, malheureusement ne diminue pas réellement, et qui engendrent encore à l’heure actuelle, des risques sanitaires pour de nombreux citoyens ! Et, à priori, le réchauffement climatique ne devrait pas arranger les choses. Des dizaines de solutions innovantes voient le jour chaque année, et on s’interroge parfois sur le fait qu’elles ne soient pas davantage considérées. Parmi elles, Elemental Water Makers propose une nouvelle solution pour transformer l’eau salée en eau douce. La désalinisation de l’eau de mer est déjà utilisée par certains procédés, mais cette fois-ci, c’est grâce à des technologies combinant énergies renouvelables et efficacité hydrique que l’entreprise néerlandaise entend changer la donne. Découverte.

Une technologie qui puise dans la nature pour créer de l’eau douce

Pour désaliniser l’eau de mer, la solution d’Elemental Water Makers repose sur un principe simple : utiliser des énergies renouvelables, comme l’énergie solaire ou éolienne, pour alimenter des systèmes de dessalement. Traditionnellement, cette désalinisation est rendue possible avec des procédés énergivores, ce qui n’est pas un avantage pour la planète. Dans le cas d’Elemental Water Makers, on utiliserait les ressources naturelles pour le procédé de désalinisation, et les impacts environnementaux seraient, par conséquent, réduits.

Fonctionnement de la technologie d’Elemental Water Makers

Le cœur du système repose sur l’osmose inverse, une technologie dans laquelle l’eau salée est poussée à travers un filtre qui retient les impuretés et le sel. Le système, en amont, est alimenté par des sources renouvelables (solaires, éoliennes) et stocke l’énergie sous forme de pression hydraulique. En combinant le vent et le soleil, le système peut fonctionner en continu ou presque, et ainsi produire de l’eau douce disponible à tout moment. Bien entendu, les solutions proposées par Elemental Water Makers sont particulièrement adaptées aux zones éloignées et aux régions où l’accès à l’eau potable est limité.

Un projet a déjà été réalisé aux Maldives pour approvisionner un complexe hôtelier et cela fonctionne déjà dans ce petit écrin préservé de la planète ! Les Néerlandais sont, en quelque sorte, les experts en la matière ! Les entreprises de ce petit pays d’Europe sont présentes dans 30 pays, et ont déjà produit plus de 1 955 725 m³ d’eau potable, tout en évitant 9 777 tonnes de CO₂ grâce à ses solutions alimentées par des énergies renouvelables. Elemental Water Makers fait partie de ces entreprises qui agissent pour l’avenir de la planète !

Un processus reconnu par Solar Impulse !

Lors d’une invention de ce genre, la reconnaissance par Solar Impulse est l’assurance d’un processus qui ne nuit pas à l’environnement. Plus de 10 pays ont déjà approuvé l’installation du procédé de désalinisation imaginé par. Un projet qui, par ailleurs, s’inscrit parfaitement dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies, notamment l’ODD 6, qui vise à garantir l’accès à l’eau potable pour tous.

Plus d'informations sur elementalwatermakers.com.