Adieu les produits chimiques, l’invention de SimplEAUment convertit toutes les piscines en bassins écologiques

Lorsque l’on possède une piscine, qu’elle soit petite ou grande, nous devons normalement passer par la case « produits chimiques » pour assainir l’eau. L’utilisation de produits chlorés ou d’anti-algues est obligatoire et très peu d’alternatives existent. Et c’est justement pour éviter l’utilisation de produits chimiques que l’entreprise Simpleaument, fondée par Jérémy Surre, a développé Piscinotron. Il s’agit d’une solution révolutionnaire pour ceux qui veulent faire une croix sur les traitements chimiques de leurs bassins. En quelque sorte, vous allez pouvoir transformer votre piscine classique en un bassin naturel et c’est plutôt une super nouvelle. Découverte.

Le Piscinotron, qu’est-ce que c’est ?

Le Piscinotron est un filtre biologique breveté, qui se compose d’un second filtre à sable standard, mais avec une particularité. Il est transformé en un bioréacteur rempli de bactéries et de petits organismes vivants qui se chargent du nettoyage de l’eau. Le filtre biologique est connecté en aval du filtre classique chargé de retenir les feuilles et les insectes. À la sortie du Piscinotron, une cartouche de filtration permet de laisser passer une eau propre et décontaminée tout en retenant les micro-organismes. Cependant, il se doit d’être installé par un professionnel, dans le local technique.

Comment fonctionne-t-il ?

Le processus de colonisation du filtre modifié nécessite l’introduction de micro-organismes dans la piscine. Fournis en bouteille et versés dans le skimmer, ces micro-organismes auront besoin d’environ trois semaines pour se développer et nettoyer l’eau de la piscine. Le résultat est une eau traitée de manière naturelle, semblable à celle d’un lac ou d’une rivière. L’entretien du Piscinotron est simple. Un rinçage hebdomadaire est nécessaire, sans besoin de jeter l’eau puisqu’elle peut être utilisée pour l’arrosage.

La cartouche de filtration doit être remplacée chaque mois et un nettoyage plus intensif du liner peut être effectué pour éliminer les algues, à l’aide d’un balai ou d’un robot. Le coût de l’installation varie de 2 500 à 4 000 €, incluant la pose, pour un bassin d’une capacité de 20 à 80 m³. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site

Que dit la loi française en matière de construction de piscine ?

Concernant la réglementation des piscines en France, bien entendu, elle existe. Par ailleurs, certaines piscines augmentent la valeur locative d’une maison et seront donc soumises à la taxe foncière. D’ailleurs, le Fisc français fait la chasse aux piscines non déclarées grâce à Foncier Innovant, piloté par l’Intelligence Artificielle. Concrètement, tout va dépendre de la taille en mètre carré de votre bassin, qu’il soit enterré ou hors-sol.

Moins de 10 m² : aucune autorisation nécessaire, sauf si le lieu de l’installation est classé en zone protégée.

De 10 à 100 m² : une déclaration préalable de travaux (DP) doit être effectuée auprès de votre mairie, avant la construction. Et vous devrez patienter un mois, le délai légal de réponse, pour entamer les travaux. Sans retour durant ce délai, la demande vaut comme acceptée.

Plus de 100 m² : une demande de permis de construire (PC) doit être déposée auprès du service urbanisme, avant de débuter tous travaux de construction ou de terrassement. Le délai de réponse est de trois mois. Comme pour la DP, si vous ne recevez aucune réponse de la part des services compétents trois mois après avoir déposé votre dossier, vous pourrez considérer que la demande est acceptée.