Guirland-Oyas, l’invention d’ollas en terre cuite reliées entre elles pour économiser l’eau d’arrosage

Faut-il encore vous présenter les oyats, que l’on peut aussi écrire ollas ? Une entreprise française a choisi de les nommer oyas et a déposé cette marque en 2014. Les ollas sont de petits pots en terre cuite, qui s’enterrent dans les potagers ou les parterres de fleurs et se remplissent d’eau. Elles sont utilisées depuis des milliers d’années par les civilisations comme les Mayas en Amérique du Sud, qui pourraient en être les inventeurs. Oyas Environnement, une entreprise française basée à Fraize (88), a fait des ollas sa spécialité. Cette année, elle propose même des guirlandes d’oyas, qui vont assurer une irrigation constante de vos plantations. Découverte de Guirland-Oyas®.

Guirland-Oyas®, qu’est-ce que c’est ?

La Guirland-Oyas® révolutionne l’arrosage en vous libérant des contraintes de remplissage. Composée d’Oyas® reliées entre elles, cette solution d’arrosage s’utilise facilement et permet d’optimiser votre consommation d’eau grâce à un système autorégulé entièrement enterré. Les unités de poterie de la Guirland-Oyas® sont tournées à la main, garantissant un savoir-faire de qualité et le bien-être de vos plantes. Cette innovation permet des économies d’eau, une meilleure production et favorise la fertilité du sol. Elle convient à diverses applications telles que les potagers, les massifs fleuris, les arbres et arbustes, les fruits rouges et bien plus encore.

Que vous soyez un jardinier novice, passionné, créatif ou expert, la Guirland-Oyas® vous propose une solution adaptée à vos besoins. La Guirland-Oyas® garantit une tranquillité totale, car elle reste en place sous terre pendant l’hiver, sans craindre le gel. De plus, elle peut facilement être raccordée à un programmateur pour assurer un remplissage automatique, même en cas d’absence. Vous n’avez pas à vous soucier des insectes indésirables ni des moustiques, car la Guirland-Oyas® n’attire aucun d’entre eux.

De quoi se compose un kit Guirland-Oyas® ?

Le Kit Guirland-Oyas® est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour une installation réussie. Il comprend 8 unités de poteries Oyas® taille L spécialement conçues pour la Guirland-Oyas®. Vous trouverez également 16 joints pour assurer une étanchéité parfaite entre les poteries. Les sept sections de tuyaux prédécoupées à la bonne longueur sont équipées de raccords cannelés, ce qui facilite grandement l’assemblage. Une section de tuyau dédiée à l’arrivée d’eau est équipée d’un réducteur de pression, d’un filtre et d’un adaptateur d’un côté et d’un raccord cannelé de l’autre pour se connecter facilement à votre arrivée d’eau. De plus, une section « trop-plein » est prévue avec un raccord cannelé pour éviter tout débordement. Pour vous assurer une installation sans soucis, vous trouverez par ailleurs deux joints et deux raccords cannelés de remplacement.

À propos d’Oyas Environnement

En mars 2014, Oyas® environnement a été créée dans le but de développer le procédé de poteries d’irrigation, en le rendant accessible au plus grand nombre. Cette initiative est née après de nombreuses recherches, prospectives et études menées par des institutions renommées telles que le CNRS, Sup’Agro et l’Institut européen des Membranes. La fabrication socialement responsable et l’adoption d’un processus à faible impact environnemental sont des engagements essentiels pour cette entreprise. Chez Oyas® environnement, chaque geste a un sens et est considéré avec importance.

“Parce que nous sommes d’abord des artisans, nous sommes sensibles au geste du potier…” se définit l’entreprise. Aujourd’hui, Oyas® compte une équipe de 30 salariés et une quinzaine de prestataires engagés à développer le projet dans le respect des valeurs sociales, éthiques et environnementales. Toutes les céramiques sont fabriquées à la main, en France, en utilisant l’énergie du tourneur et en s’approvisionnant en énergie verte via le fournisseur Enercoop. Vous voulez en savoir plus ou bien acheter les guirlandes d’oyas, rendez-vous sur oyas.eco.