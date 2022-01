Baluchon nous dévoile sa dernière création, la Tiny House Planedennig

Si vous nous suivez et que les tiny-houses vous passionnent, vous devez déjà connaître cette jolie marque nantaise du nom de Baluchon. Une entreprise artisanale basée au Pallet, à quelques kilomètres de la ville d’Anne de Bretagne. Chez Baluchon, ils construisent des tiny-houses et proposent très fréquemment de nouveaux modèles personnalisés pour leurs clients. Après le modèle Farniente que nous vous présentions en septembre dernier, découvrez le modèle Planedennig (“Petite planète” en breton).Cette tiny-house clé en main vient de permettre à Gaël et son fils Eflamm de poser leurs valises quelque part en Bretagne. Présentation !

Visite de la tiny-house Planedennig

De prime abord, cette tiny-house diffère des modèles précédents grâce à ses couleurs chatoyantes, le bardage oblique et la sortie de poêle visible à l’extérieur. Les couleurs des tours de portes et de fenêtres ne vous rappellent-ils pas celles des LEGO d’ailleurs ? A l’entrée de la tiny-house, on se trouve directement dans la cuisine équipée d’un plan de travail et disposant de nombreux rangements.

C’est aussi dans cette pièce d’entrée que se trouve le poêle à bois et les accessoires d’entretien. En entrant un peu plus loin dans la demeure, on découvre une table qui peut accueillir au moins 4 personnes pour partager un repas. Le canapé convertible permet d’accueillir des amis ou d’être utilisé comme couchage permanent puisque la tiny house est prévue pour 4 couchages, voire 5 car on peut ajouter un lit enfant. Dans cette pièce, on trouve également un chauffage électrique qui assurera la bonne température quand le poêle ne fonctionnera pas.

Puis se trouve la salle de bain avec une baignoire sabot, des toilettes sèches avec seau et compartiment à copeaux et un dressing pour y ranger les vêtements. Enfin, l’espace nuit se trouve à l’étage: on y accède par un escalier composé de deux parties dont l’une est faite avec des marches flottantes. Dans la première chambre, on trouve un lit double et dans la deuxième, en mezzanine, un lit simple… Entre les deux chambres, un filet a été tendu pour le petit garçon qui a désormais un nouvel espace de jeu tendance et plutôt insolite.

Les caractéristiques techniques de la Planedennig

Châssis : Remorque Baluchon avec option peinture

Longueur utile : 6 mètres

Ossature : Epicéa classe 2

Isolation : Coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond

Fenêtres et porte : Menuiseries mixtes bois/aluminium, Double vitrage

Quincaillerie : Würth

Pare-Pluie et Frein Vapeur : Pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable)

Equipements électroménagers : Four Whirlpool, réfrigérateur Klarstein, ballon d’eau chaude De Dietrich, plaques de cuisson Sauter

Parquet/Plancher : Pin des Landes massif thermo traité, et lames vissées sur lambourdes et vitrifiées

Couverture : Bacs aluminium à joints debout

Bardage : red cedar avec saturateur anti-UV. Revêtement bacs aluminium à joints debout

Lambris : Épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté

Aménagement : Chêne massif et épicéa

Ventilation VMC double-flux Lunos + extracteur d’air

Appareillage électrique : Appareillage Legrand et éclairage LED

Le petit plus : Un filet tendu pour accéder à la deuxième mezzanine !

La perfection, une devise chez Baluchon

Saint Exupéry disait la perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer ! Une citation qui correspond parfaitement à l’état d’esprit de Baluchon puisque leurs tiny-houses sont construites selon les désirs de leurs clients… Et c’est bien connu, le client est roi ! Alors, craquante cette nouvelle tiny-house de Baluchon non ? Comme d’habitude, nous adorons ces petites maisons aux couleurs naturelles qui aspirent à la sérénité… Cette tiny-house a été installée en Bretagne et fait désormais le bonheur de ses nouveaux propriétaires.