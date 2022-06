Bhu-Parikshak : ils inventent un détecteur capable d’analyser les sols en moins de deux minutes

L’année dernière sortait le Bhu-Parikshak, un dispositif d’analyse rapide des sols relié à une application pour smartphone. Ce dispositif vient de sortir sous licence à AgroNxt Services, une société SIIC-IIT Kanpur sur le marché indien, et pourrait être d’une grande aide pour les agriculteurs. Ce pays, en proie à de grandes sécheresses, doit désormais équiper les agriculteurs et grands producteurs de céréales de ce petit appareil capable de détecter la santé du sol en seulement 90 secondes grâce à une application mobile intégrée. Pour l’IIT Kanpur, ce dispositif d’analyse rapide des sols est important car il permettra d’optimiser les cultures. Présentation.

Bhu-Parikshak c’est quoi ?

Le dispositif d’analyse rapide du sol est sorti l’année dernière, mais il vient d’être lancé sur le marché le 31 mai dernier. Il a été inventé par une équipe dirigée par plusieurs scientifiques du Département de génie chimique et la société agrotechnologique AgroNxt Services. En moins d’un an, il est désormais prêt à être utilisé par le grand public et pourra aider les agriculteurs à connaître la richesse de leurs sols avant plantation… Il pourra aussi leur indiquer plusieurs paramètres essentiels comme la quantité d’engrais à apporter par exemple.

Comment ça marche ?

Le Bhu-Parikshak est le premier appareil de ce genre, il est donc capable « tout simplement » de détecter la bonne (ou la mauvaise) santé du sol en 90 secondes seulement. Dans certains pays, les sols sont si pauvres qu’ils ne peuvent être semés, ou que l’apport en engrais est trop important pour en tirer quelque chose. Cet appareil se base sur la technologie de spectroscopie proche infrarouge.

Il peut fournir, en temps réel, des rapports d’analyse de sol sur un smartphone grâce à l’application Bhu-Parikshak disponible sur Google Play Store. D’après les images fournies, il semblerait que le petit boitier se pose à différents endroits du sol, et renvoie les données sur l’application… L’agriculteur sait alors en moins de deux minutes ce qu’il pourra planter et s’il devra apporter de l’engrais. L’analyseur pourra également exploiter d’autres données et notamment les éléments chimiques contenus dans les sols à cultiver.

Quel objectif pour le Bhu-Parikshak ?

L’un des responsables de l’étude explique qu’à l’heure actuelle, les agriculteurs doivent faire tester leurs sols, puis envoyer les échantillons à des laboratoires très éloignés de leurs champs de culture. Ils perdent alors beaucoup de temps et ce procédé est assez onéreux. Le professeur s’enthousiasme au sujet du détecteur de santé des sols : Nous sommes fiers de partager que maintenant que l’appareil est lancé en tant que produit, ce sera une grande aubaine pour nos agriculteurs en réduisant les tracas de tester leur sol. L’analyseur de santé des sols détectent instantanément les éléments importants des sols suivants :

Phosphore

Azote

Potassium

Carbone organique

Teneur en argile

Capacité d’échange d’ions cationiques

Face aux bons résultats obtenus, l’entreprise s’engage à fournir la plateforme et l’application à tous les agriculteurs du pays… Cette application se veut disponible pour tous, du plus petit agriculteur qui nourrit son village, aux grands industriels qui nourrissent le pays ou le monde entier ! Ils parlent de cet outil comme une révolution, qui va rendre de grands services dans ce pays où la sécheresse menace encore plus qu’ailleurs…