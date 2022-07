Bikunu : une entreprise invente un maillot de bain autobronzant pour éradiquer les traces de bronzage

A moins que vous ne soyez naturistes ou adeptes du bronzage intégral dans votre jardin, vous connaissez tous le syndrome de « la marque du maillot de bain » … Des stries, la marque des bretelles, le fameux V sur le postérieur, tout dépend si vous portez un maillot une pièce, ou un bikini0 Avouons qu’il n’existe pas vraiment de solution pour éviter les marques de maillots de bain, sauf celle de bronzer nu ! Au Cannet, dans les Alpes Maritimes, Alexandra et Luc Dessauvages ont inventé les Bikunu, des maillots de bains fleuris et colorés, mais qui ont surtout la particularité d’être « transbronzants » et non pas transparents… On vous explique tout !

Quel est ce nouveau concept ?

Selon Alexandra et Luc Dessauvages, les créateurs de la marque interrogés par le journal Ouest France Provence Alpes Côte d’Azur, ils ont inventé le maillot de bain transbronzant, autrement dit, celui qui ne laisse aucune trace de bronzage. Le maillot de bain Bikunu permet donc un bronzage uniforme à travers le tissu du vêtement. Cela est rendu possible grâce à la matière qu’ils utilisent pour fabriquer les maillots de bain. Luc Dessauvages explique : « La matière que nous utilisons, est dotée d’une maille très serrée. Elle sélectionne les rayons nocifs pour ne laisser passer que les rayons bronzants, et, plus précisément, le tissu ne laisse passer que « 8 % des UV-B et 20 % des UV-A ce qui permet d’obtenir une légère pigmentation de la peau ».

Peut-on prendre des coups de soleil ?

Toujours selon le créateur, le tissu utilisé correspondrait à un indice de protection 10, ce qui laisserait la peau se hâler sans prendre de coups de soleil. Ce qui, bien sûr ne doit pas empêcher les utilisateurs de protéger les zones directement exposées ou non par un indice plus fort (50 par exemple) et avec une crème solaire respectueuse des océans ! Après plusieurs mois de tests et d’essais de différents tissus, il semblerait qu’ils aient enfin trouvé la formule magique pour bronzer EN maillot de bain, SANS marque !

Plus de 800 pièces déjà disponibles…

C’est en découvrant en 2021 un tissu breveté, labellisé et fabriqué en Europe, qu’ils ont décidé de se lancer en mai dernier dans la confection de maillots de bain transbronzants. Sur leur boutique en ligne, on trouve donc ces maillots de bain, une pièce, deux pièces, bikinis ou paréos dans des tons très fleuris et colorés. Les maillots bains femme sont au prix de 95€; il faudra débourser 75€ pour ces messieurs. La production est réalisée uniquement en France, dans trois ateliers, à Nice, Vence et Nantes. Ils privilégient l’inclusion et embauchent des personnes en situation de handicap. Depuis leur lancement, les Bikunu intéressent certaines boutiques qui souhaitent leur propre collection, ou certaines sociétés qui souhaitent destiner les maillots de bain à leur personnel de plage (plage privée, club de yachting, etc.) Désormais, le couple d’entrepreneurs souhaite engager des partenariats avec des clubs sportifs… Il est vrai que l’on reconnaît un cycliste aux traces que le maillot laisse sur les bras non ? Plus d’informations sur le concept ou pour acheter votre Bikunu ? Rendez-vous sur le site de l’entreprise.