Black Idol : ils inventent un café innovant à base de thé vert aux multiples vertus

Les amateurs de café sont nombreux dans le monde entier. Ce breuvage que l’on aime long, court, ou aromatisé, est la seconde boisson la plus bue au monde après l’eau. Certains sont de véritables cafetières ambulantes et avalent des quantités de café quotidiennes assez impressionnantes. Le café possède de nombreuses vertus pour la santé s’il est consommé avec modération. Désormais, il peut être un formidable brûle-graisse ou un anti-âge, grâce à l’invention de trois Picards qui ont déjà vendu plus de 100 000 capsules en un mois ! Son nom est Black Idol et il pourrait bien devenir votre café préféré. Découverte !

D’où vient cette invention ?

Benoît Lion, en 2018, est entrepreneur dans les Hauts-de-France et vivait un stress permanent, très accaparé par son travail et à la limite du burn-out. Comme la plupart des personnes dans son cas, il consomme beaucoup de café et se dit qu’il pourrait mettre de la potion magique dans son breuvage pour en faire un produit innovant, bon pour la santé. Un produit qui lutterait, par exemple, contre le cholestérol qu’il commence lui-même à subir ! Son médecin lui conseille de consommer du thé vert, un formidable antioxydant qui permet de lutter contre la fatigue. Avec son ami de longue date Jean de France à qui il se confie, ils partagent des astuces santé et un jour se disent : « On n’a qu’à mettre de la potion magique dans notre café tous les jours », relate pour-nourrir-demain.fr. L’idée vient de là et ils décident d’inventer le Black Idol !

Le café Black Idol, c’est quoi au juste ?

Rejoints par un troisième homme, Maxime Schipman, Benoît et Jean décident de se lancer dans le défi d’inventer un café qui aurait les mêmes vertus que les antioxydants du thé vert, mais avec le goût du café. Ils décident alors de créer un nouveau café, enrichi en antioxydants naturels de thé vert, le Black Idol. Avant de lancer leur café, les trois hommes ont d’abord travaillé sur le concept et collaboré avec un torréfacteur alsacien déjà bien connu des restaurants étoiles. L’idée était bien de proposer un « vrai café », mais non pas une boisson caféinée. Les cafés sont donc choisis méticuleusement et proviennent du Vietnam et du Kenya. Quant aux feuilles de thé, elles proviennent de plantations de thé vert chinoises. La recette du café Black Idol est évidemment tenue secrète, mais les trois entrepreneurs assurent que la qualité était ce qui était, avant tout, recherché.

Des capsules très innovantes qui cachent un petit secret

« Au cœur des capsules de café Black Idol se cache une pépite d’antioxydants de thé vert fortement concentrée. Cela correspond à cinq à huit tasses de thé vert. La pépite est conçue grâce à un procédé inédit et breveté qui a nécessité trois ans de recherche et développement » explique Benoît Lion dans les colonnes du Journal d’Abbeville. Et ils sont parvenus à neutraliser l’amertume de l’antioxydant à 90 %, une prouesse, car le thé vert, il faut pouvoir l’avaler, même si c’est bon pour la santé. Le Black Idol existe aujourd’hui sous quatre références, toutes compatibles avec machines de type Nespresso, Or Barista ou DeLonghi à capsules. Plus d’infos : blackidol.fr