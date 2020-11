BMW : premier vol couronné de succès pour cette incroyable combinaison volante électrique

BMW est surtout connue dans le monde de l’automobile. Toutefois, cela ne l’empêche pas de vouloir diversifier ses activités. Pour preuve, le célèbre constructeur s’est récemment intéressé à un tout autre domaine : celui des sports extrêmes. Le 6 novembre 2020, il a présenté sur son site web un projet sur lequel il travaille depuis 3 ans avec Designworks, le studio d’innovation technologique de BMW Group. C’est avec surprise qu’on apprend que BMW a conçu une combinaison volante électrique, dite wingsuit.

BMW réalise le rêve de Peter Salzmann

L’idée de cette wingsuit est venue du pilote autrichien Peter Salzmann. Cet amateur de sensations fortes est un vrai casse-cou qui officie en tant que basejumper, parachutiste, cascadeur et instructeur de vol. En 2017, Peter Salzmann travaillait sur un concept qui lui permettrait de repousser les limites des combinaisons existant déjà sur le marché.

« À l’époque, je développais des modèles de combinaison de saut en parachute et de base jumping avec un ami et mentor en base jumping. Le soir, après une journée de tests, nous avons lancé plein d’idées en l’air, un peu pour nous détendre, sur la façon d’améliorer les performances. L’une d’entre elles consistait en une motorisation d’assistance – et cette idée ne m’a plus jamais quittée. L’idée de pouvoir sauter de ma montagne en wingsuit base jumping et d’atterrir dans mon jardin était fascinante. »

C’est en entrant en contact avec BMW que Peter Salzmann a pu concrétiser son projet. « Notre approche pionnière des motorisations électriques et des matériaux et technologies innovantes correspondait parfaitement à l’idée inhabituelle, mais fascinante de Peter Salzmann », a expliqué Stefan Ponikva, qui était à l’époque le parrain du projet chez BMW. Ensemble, ils ont alors créé cette fameuse combinaison volante électrique.

Crédit photo : BMW

Un vol réussi au-dessus des Alpes

Après trois ans de travail acharné, BMW et Peter Salzmann ont finalement pu faire voler leur wingsuit. Le constructeur automobile a organisé le premier vol de cette combinaison volante à l’approche de l’événement #NEXTGen. C’est ainsi que Peter Salzmann, habillé de la wingsuit, s’est envolé au-dessus de la chaîne de montagnes des Trois Frères, dans les Alpes, après avoir été lâché à 3 000 m d’altitude par un hélicoptère.

La combinaison volante dont il était vêtu était équipée de deux turbines en carbone d’une puissance de 7,5 kW chacune et qui tournent à une vitesse d’environ 25 000 tr/min. Avec la wingsuit de BMW, Peter Salzmann a pu atteindre les 300 km/h en vol horizontal. Pour l’instant, cette combinaison ne dispose que d’une autonomie de 5 minutes.