Nerivio : un brassard connecté qui pourrait révolutionner le traitement des douleurs liées aux migraines

Les migraines sont de violents maux de tête qui provoquent parfois des douleurs insoutenables. Seuls ceux qui sont victimes de ces migraines peuvent connaître l’intensité de cette douleur… A cause de ces migraines, certains ne peuvent ni travailler, ni même poser un pied hors de leur lit ! Les traitements actuels sont souvent médicamenteux et parfois, ils ne donnent pas les résultats escomptés.

Selon la Fédération Française de Neurologie, la migraine touche près de 20% de la population française. Les femmes sont plus touchées que les hommes (3 pour un). Les migraines touchent généralement les adultes entre 20 et 50 ans, mais peut également handicaper les enfants ou les personnes âgées.

Une innovation médicale appelée Nerivio et proposée par la société Theranica, pourrait rendre la vie des migraineux plus facile… Un simple brassard pour anéantir des douleurs parfois intolérables ! Présentation.

Un brassard pour soulager SANS médicament !

C’est la promesse du brassard Nerivio ! Aujourd’hui, les migraines sont soulagées par des antalgiques. Et parfois, ils ne s’adaptent pas à la personne souffrant de migraines. Soit parce que les migraines sont trop fortes, soit à l’inverse parce que les antalgiques sont trop forts etpeuvent provoquer dans certains cas des effets secondaires. Aujourd’hui, les antalgiques sont à base de triptans et les effets secondaires sont nombreux : nausées, somnolence, fatigue extrême, sueurs pour les plus bénins.

Mais ils peuvent aussi provoquer une oppression dans la poitrine et une augmentation de la pression artérielle. Ces triptans peuvent s’avérer efficaces, mais très contraignants et obligent généralement au repos total pendant les crises.

Theranica, une entreprise israélienne, vient de présenter Nerivio, un brassard connecté à un smartphone. Ce serait évidemment une petite révolution pour les malades car ce brassard se présente comme une alternative non médicamenteuse aux traitements classiques.

Nerivio en détail

Le brassard connecté va chercher à moduler à distance les signaux électriques du système nerveux central. Rappelons que la migraine serait une altération du système nerveux périphérique. “La migraine serait le résultat d’une inflammation neurogène (c’est-à-dire provoquée par une activité du système nerveux) des vaisseaux sanguins de la dure-mère”. Cette maladie semble héréditaire mais les chercheurs n’expliquent pas encore comment cette maladie touche certains individus et pas d’autres.

Le brassard Nerivio interviendrait donc sur ce système nerveux central en se basant que la modulation conditionnée de la douleur (MCD), un phénomène naturel qui permet au corps d’estomper une douleur, quand une autre, plus intense intervient ! Un mécanisme naturel de protection que le brassard va pouvoir reproduire. Concrètement, il va faire diversion sur notre système nerveux en envoyant des signaux électriques afin qu’il « s’occupe » de la douleur sans médicament !

Comment est-ce possible ?

Pas d’inquiétude, le brassard n’enverra pas de décharges électriques inconsidérées… Il va en revanche envoyer des signaux électriques d’une très faible intensité que le corps ne ressentira pas… En revanche, le système nerveux, lui, va ressentir ces signaux qu’il va considérer comme une douleur plus intense que celles de la migraine. En se concentrant sur la « nouvelle douleur » provoquée par le brassard, il va donc atténuer celles de la migraine. Une menace fantôme que le cerveau va prendre très au sérieux !

Des premiers résultats encourageants !

91 patients atteints de migraines chroniques ont testé ce dispositif. Après deux heures d’utilisation, 59.3% des patients avouent ressentir un soulagement de la douleur migraineuse. Chez 21% d’entre eux, la douleur aurait même complètement disparue. La FDA, agence de santé américaine vient d’ailleurs de délivrer une autorisation d’exploitation aux Etats-Unis. En Europe, pour le moment rien de nouveau…

Et aucune donnée n’indique qu’il sortira en France… En revanche, cela pourrait mettre la puce à l’oreille de grands groupes français, et accélérer la sortie d’un appareil comparable français. C’est un véritable espoir pour les migraineux du monde entier, et on espère vraiment que cela arrivera en France, si cela fonctionne réellement !