Douleurs chroniques, migraines.... Comment utiliser le CBD ?

Vous êtes de ceux qui souffrez de douleurs chroniques comme dorsalgies, migraines ou syndrome prémenstruel ? Et vous avez épuisé toutes les ressources classiques pour vous soulager ? Pourquoi ne pas tenter d’utiliser l’huile de CBD à base de Silver Haze, une fleur de CBD Haut de Gamme ?

Encore faut-il savoir comment utiliser le CBD, pour quelles douleurs et à quelle fréquence. L’huile de CBD est légale en France à condition qu’il ne dépasse pas le taux de 0.2% de cannabidiol (THC). Il peut contribuer à soulager certaines douleurs mais ne remplace pas un traitement médical. Découvrez comment et pourquoi utiliser le CBD.

Pour quelles douleurs peut-on utiliser le CBD ?

En France, l’utilisation des cannabinoïdes à usage médical peine encore à prendre ses marques. Pourtant il semblerait que les cannabinoïdes montrent leur efficacité dans des maladies chroniques telles que :

Arthrose

Maladies Inflammatoires

Spondylarthrite Ankylosante

Fibromyalgie

Les propriétés anti-inflammatoires et antalgiques du cannabidiol améliore considérablement, le ressenti de la douleur chez les malades atteints par ces maux.

Les maux de tête et les maux dorsaux

Les migraines, dorsalgies, lombalgies ou sciatiques sont un peu les maladies de notre siècle… Et malheureusement parfois, même les plus forts des antalgiques à base d’opium ou de morphine ne soulagent pas. Dans ce cas, le CBD peut représenter une alternative aux traitement médicamenteux classiques.

Tout dépend comme pour tout médicament de la réceptivité du patient face aux différentes molécules. Mais le CBD étant un élément naturel, le corps l’accepte parfois mieux et sans dépendance prononcée. Les médicaments à base de d’opiacées ou de dérivés morphiniques peuvent, eux, créer une dépendance quasi immédiate. La Silver Haze, peut vous aider à gérer vos douleurs chroniques.

Silver Haze, une fleur de CBD haut de gamme

La Silver Haze est l’une des fleurs de CBD les mieux constituées. Le produit a été créé originellement à partir d’un métissage entre les plants de sativa Haze d’Asie du Sud-Est, du Sud de l’Inde et d’Amérique du Sud. Les consommateurs ont alors fait la connaissance d’un tout nouveau produit, d’une qualité non encore atteinte jusque-là.

Pour répondre aux besoins des consommateurs européens, il a fallu adapter la culture de la Silver Haze aux conditions climatiques européennes. Elle est arrivée en Europe via Amsterdam où les différentes variétés disponibles ont été hybridées conformément aux exigences du climat nordique. L’idée était évidemment de produire une fleur de CBD à la hauteur de la qualité et de la réputation de la Silver Haze.

En tout cas, il s’agit d’une fleur de CBD haut de gamme. Ses saveurs raffinées sont très plébiscitées par les connaisseurs à condition de la consommer bien sèche et de faire preuve de patience avec le curing. Une note épaisse, à la fois acidulée et poivrée caractérise aussi cette fleur. Les nuances quant à elles sont subtiles et discrètes.

Sous quelles formes peut-on utiliser le CBD ?

L’huile de CBD est la forme la plus utilisée pour soulager les douleurs chroniques. Il s’administre à l’aide d’une pipette doseuse et est probablement le plus facile à utiliser. Compte tenu de sa texture, il est aussi celui qui agit le plus rapidement.

Les fleurs de CBD commencent doucement à se répandre et leurs utilisations sont multiples. Elles s’utilisent en infusion ou en inhalation. Attention, les fleurs de CBD sont beaucoup plus efficaces en vaporisation (inhalation dans un vaporisateur prévu à cet effet) que si elles sont fumées. De plus les fleurs de CBD restent assez onéreuses, et les inhaler est économiquement plus intéressant que de les fumer.

Les gels au CBD sont recommandés pour masser les zones endolories. A la manière d’autres baumes décontractants ou de pommades anti-inflammatoires, les gels de CBD peuvent soulager rapidement des douleurs musculaires par exemple.

Comment prendre l’huile de CDB ?

Tout dépend des douleurs pour lequel vous prenez l’huile de CBD évidemment. Concrètement pour un stress léger, 2.5 mg par jour sont recommandés. Pour certaines douleurs chroniques et insupportables, la dose quotidienne se situe entre 40 et 160 mg par jour environ.

Pour prendre l’huile de CBD, il suffit de le glisser sous la langue et de l’y conserver pendant 60 secondes avant de l’avaler. Cela lui permet d’être à température corporelle et d’être assimilé plus rapidement par l’organisme.

Lorsque vous commencez un traitement au CBD, il est recommandé de commencer par une dose de 0.3 ml à prendre en début de soirée. Puis d’augmenter la dose de 0.1 ml tous les 3 jours. Une fois que la dose établie soulage les douleurs, il est possible de réitérer la prise jusqu’à 3 fois par jour.

Les effets secondaires possibles :

Comme toutes les substances étrangères à notre corps, l’huile de CBD peut provoquer quelques effets indésirables. Ainsi la diarrhée ou la fatigue peuvent apparaître après la prise d’huile de CBD. Cependant, il n’existe que très peu de risque à prendre de l’huile de CBD légal. Il convient tout de même de demander un avis médical en cas de traitement par d’autres médicaments, certains d’entre eux peuvent interférer avec le CBD.

Informez-vous à propos de la fleur de CBD et de sa consommation pour en profiter des bienfaits en toute sérénité. Aujourd’hui, il existe encore certaines méconnaissances et certaines confusions entre le CBD, une molécule légale et bénéfique et le THC et ses effets parfois dangereux.