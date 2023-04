C2 Explore dévoile sa nouvelle tente de toit, la VerVet Pop-Up

Les longs ponts du mois de mai vont s’enchaîner cette année, avec trois lundis fériés et bien sûr le jeudi de l’Ascension, souvent synonyme d’un week-end prolongé. Cela pourrait être l’occasion de découvrir les joies du camping pour vous, mais avec un matériel de haute voltige ! Exit les vieilles canadiennes qui prennent des heures à monter et à démonter, fréquemment source de litiges conjugaux. Place aux tentes de toits pop-up, qui s’installent et se rangent en quelques minutes ! C2 Xplore, spécialiste de ce type d’équipement dévoile la Vervet Pop-Up, une tente de toit facile à monter. Découvrez l’univers de C2 Xplore, inspiré par deux amoureux de voyages et de sports extrêmes.

C2 Xplore, c’est qui ?

Basée en Corrèze, à Tulle, l’entreprise a été fondée par deux amoureux de voyages qui sont également ferrus de sports extrêmes comme l’escalade, le kayak de haute rivière ou encore la spéléologie. L’idée d’inventer un matériel confortable et aisé à utiliser vient aussi d’une randonnée de trois jours dans le Cantal, sous la pluie. Monter et démonter les tentes avec des enfants et sous la pluie, il y avait forcément mieux à faire ! Par la suite, licenciés pour cause de délocalisation de leur entreprise en Hongrie, ils se lancent dans l’aventure avec PonGo, leur première unité de bivouac autonome, que nous vous avions présenté. Depuis, ils ont conçu une gamme de tente, la gamme Vervet inspirée du nom scientifique d’un singe, réputé pour son agilité. Leur logo fait référence à Ham & Enos : les deux premiers singes à avoir été dans l’espace.

La tente pop-up Vervet, qu’est-ce que c’est ?

La tente pop-up Vervet doit donc son nom au singe Vervet, connu pour son agilité et sa rapidité de mouvement. De plus, la tente de toit est conçue pour être tout aussi rapide et facile à monter. Elle se déploie généralement en quelques secondes, sans grand effort. La tente se dote d’un système pop-up qui permet de la monter en quelques secondes avec un minimum d’effort. Ce qui la rend idéale pour le camping ou d’autres activités de plein air où un abri rapide et pratique est nécessaire. La tente Vervet est fabriquée avec des matériaux de haute qualité et est conçue pour être durable et résistante aux intempéries. Elle peut confortablement accueillir une ou deux personnes, selon la taille de la tente. Par ailleurs, elle est livrée avec une housse de transport, facilitant le transport et le rangement.

Quelques caractéristiques techniques

La Vervet Pop-up pèse 84 kg et se destine plutôt à un transport avec véhicule, à moins d’avoir des muscles très solides ! Fermée, elle mesure 210 (L) x 143 (l) x 20 (h). En position ouverte, la largeur et la longueur restent les mêmes, mais avec une hauteur de 98 cm. En option, il est possible de choisir un auvent 270° latéral ainsi que des panneaux de côtés pour transformer l’auvent en annexe. Fabriquée sur une structure entièrement aluminium et avec une toile résistante à la déchirure, elle est pensée pour résister à l’épreuve du temps. À l’intérieur, elle se dote d’un matelas confortable et bénéficie d’un petit auvent pour la fenêtre, avec une sangle de fermeture. Avec Vervet Pop-Up, il en est fini des galères au camping, même sous la pluie. Plus d’informations, prix, commandes, rendez-vous sur C2xplore.fr.