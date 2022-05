PonGo, la mini caravane de C2 Xplore qui a tout d’une grande

Certains prédisent un été caniculaire, qui pourrait être pire que celui connu en 2003… Mais vous le savez, les prévisions météorologiques sont difficilement prévisibles à long terme, et au pire, nous ne pourrons qu’en subir les conséquences… En revanche, ce que l’on peut prévoir à long terme, ce sont les vacances ! Et cette année, vous déciderez peut-être de vous évader quelques jours au cœur de la nature, à l’ombre de grands arbres, près de l’eau, à la recherche de fraîcheur en somme… Pour cela, nous vous avons dégoté une entreprise française située à Tulle en Corrèze, qui conçoit des petites caravanes adorables, les PonGo. Les fondateurs, amoureux de sports extrêmes, ont pensé à tout pour que la caravane PONGO vous suive partout et vous offre un maximum de confort. Découverte !

C2 Xplore c’est qui ?

L’entreprise est née du coup de foudre entre deux voyageurs passionnés de sports extrêmes (spéléologie, plongée, escalade etc.). Mais également d’une expérience plutôt désagréable qui a amenée les fondateurs dans un petit enfer : 3 jours de randonnés avec enfants, et tentes… Trempés jusqu’aux os. Enfin, licenciés de leurs emplois à la suite d’une délocalisation en Hongrie, Christine et Christian ont senti que c’était le moment de se lancer, de gagner en confort pour leurs futurs déplacements. Ils ont alors créé C2 Xplore, et surtout PonGo, leur petite caravane super équipée… Un produit livré en France, puisque l’entreprise se trouve à Tulle, magnifique ville corrézienne ! N’oublions pas de citer Leïa, leur fidèle chienne, qui les suit partout dans leurs aventures et qui est devenue mascotte de l’entreprise. Leur mission : “transformer et favoriser les expériences en pleine nature de chacun”. Leurs valeurs : “se fournir au plus proche, avec des matériaux recyclés et recyclable afin de préserver notre environnement. C’est également se fournir dans des pays à haute valeur sociales”.

Découverte de PonGo !

PonGo est une petite caravane-remorque que vous pouvez accrocher en quelques secondes à votre voiture et qui vous suivra partout, même dans les endroits les plus fous ! Avec ses dimensions hyper compactes (L : 4.3 mètres, l : 2.05 mètres, H : 1.97 mètre) et son petit poids de 800 kilos équipé, elle se faufile partout ou presque… Modulable à souhait, vous pouvez en faire ce que vous voulez ou presque… Tout le mobilier est en effet démontable et reconfigurable en mois de deux minutes ! A l’intérieur, vous pouvez dormir à 6 personnes puisqu’elle est modulable, ou à deux, c’est en fonction de vos besoins. Vous pouvez même envisager de rendre votre PonGo autonome pour des bivouacs hors réseau par exemple. Elle est vraiment trop craquante non ?

Les caractéristiques techniques de PonGo

Essieu tout terrain prévu pour 1T500 de charge

Essieu et timon en acier galvanisé à chaud

Roues indépendantes avec suspensions et amortisseurs

Jantes 16p acier avec pneu 205-80-16 A/T

Roue de secours identique aux roues principales

Marches pied et garde-boues en aluminium thermolaqué

Châssis porteur en aluminium

Plancher multi-pli marin de 25mm à revêtement antidérapant

Plateforme de stockage matériel sur le timon

Armature intérieure en aluminium de type aéronautique

Panneaux isolants double peau aluminium et mousse PET (mousse PET : mousse faite à 100 % par recyclage de bouteille plastique )

) Armature extérieure en aluminium thermolaqué

.4 vitres à châssis aluminium et vitrage plexiglass fumé de 10mm d’épaisseur

Rails d’arrimage aéronautique sur le toit

Les aménagements intérieurs

Cuisine tiroir en aluminium et plateaux HPL sur glissière charge lourde

Frigo à compression de 73l de type Raid

Système de filtration d’eau intégré

Réchaud compact double feux pouvant être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur

Mobilier intérieur modulable en HPL (HPL : carton recyclé compressé à chaud avec résine)

Lit intérieur de dimension 2mx1,4m

Caissons compartimentés sous le lit pour stockage (0,5m3)

Table avec pied aluminium

Lumières intérieures LED

Les éclairages et autres données énergétiques

Spots extérieurs à LED (côté cuisine et arrière)

Panneaux solaires (350W)

1 prise 220 V intérieure (500W continu / 900W peak)

4 prises USB intérieures

Gestion du système électrique via Bluetooth

Compartiment batterie avec 2 batteries gel décharge lente de 110Ah (total 220Ah)

Les options et personnalisations de PonGo

Couleur intérieure des coussins à choisir parmi 4 coloris disponibles

Décoration extérieure (peinture / Covering / adhésifs)

Pack hiver (chauffage cellule, eau chaude, bouteille GPL rechargeable, réservoir d’eau)

Tente de toit

Porte vélos

Le pack hiver supprimera la plateforme avant !

Pour tous renseignements concernant les tarifs, ou une demande de devis, contactez C2 Xplore via la page contact du site Internet c2xplore.fr