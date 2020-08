Certains masques contiennent bien une puce RFID, mais ce n’est « pas pour nous fliquer » !

Depuis quelques jours, une rumeur de puce RFID qui serait implantée dans les masques en tissus fait rage sur les réseaux sociaux ! RFID pour Radio-Identification, autrement dit serions-nous pistés quand nous portons un masque de protection ?

Si les partisans de la théorie complotiste du coronavirus en sont persuadés, dans la réalité ce n’est pas tout à fait vrai ! Pas de psychose donc, pas de pistage, quelques puces d’identification sur certains masques oui, mais c’est très loin d’être une généralité ! Jérôme Salomon, interrogé à ce sujet s’est montré évasif… Explications.

Interrogé par un auditeur de France Inter, Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé a dit au sujet des puces : « Je peux vous dire que les masques français en tissus sont excellents, j’en porte tous les jours et ils ont un impact bien meilleur sur notre environnement, on peut les laver, les réutiliser. Ils sont fabriqués en France, à proximité de chez vous et n’ont pas de puce intégrée, je peux vous le garantir. » Cependant le Mr Covid-19 français semble avoir noyé le poisson en répondant… à côté de la question !

Des puces présentes mais pour une simple question pratique !

Les masques « pucés » sont exclusivement des masques professionnels qui sont lavés par l’entreprise (laboratoire, agro-alimentaire etc). Ces puces sont présentes uniquement pour compter le nombre de lavage effectués. Un masque lavable 30 fois, ne sera donc pas lavé 31 fois puisque la puce ordonnera la mise au rebut !

Pas de panique donc, il n’existe aucun pistage par le biais des masques de protection. D’ailleurs comme pour une télésurveillance, les salariés sont, normalement informés de la présence de ces puces… Nous rappelons donc qu’il n’y a pas lieu de crier au scandale pour le moment ! Les anti-masques sont prêts à tout pour installer la psychose chez ceux qui le portent… Ne cédons pas et appliquons les gestes barrières pour nous protéger… Et protéger les autres !