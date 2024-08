Cette carte interactive permet de savoir en temps réel si votre plage est infestée de méduses

Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés… Cette chanson de Brigitte Bardot date un peu, je vous l’accorde, mais chaque année, je la fredonne en arrivant sur la plage. L’an passé, du côté de Marseille, j’aurais pu ajouter aux coquillages et aux crustacés, des animaux marins que je déteste par-dessus tout : les méduses. Ces mollusques gluants aux tentacules étranges me rebutent totalement, impossible de me baigner, même si j’en aperçois une, qui sèche sur la plage. J’aime les animaux, mais les méduses, c’est juste impossible, elles me répugnent et j’angoisse à l’idée de me faire piquer par cet être marin, peu engageant. Dans un aquarium, elles sont magnifiques, néanmoins dans la mer, beaucoup moins. Cette année, j’ai avec moi, un lien vers le site meduse.acri.fr et le consulte avant chaque virée à la plage ! Je vous explique comment fonctionne cette plateforme de signalement des méduses sur nos côtes françaises.

Un outil qui peut sauver des vies

Les frelons asiatiques disposent de leur site de signalement, et c’est aussi le cas pour les moustiques tigres ! Alors pourquoi pas un site qui signalerait les méduses ? Après tout, les méduses sont aussi dangereuses, et leur piqûre plus douloureuse que celle d’un moustique. Leur piqûre peut s’avérer très douloureuse et provoquer un choc toxique chez certaines personnes allergiques. La carte interactive permet de localiser les plages avec présence de méduses signalées. Mais, c’est aussi une carte qui vous signale les endroits où le champ est libre, et sans risque de faire de mauvaises rencontres.

Fondée sur une communauté, et sur l’entraide

Au 31 juillet 2024, des méduses ont été signalées en Méditerranée, sur les plages de Marseille, Toulon, ou Nice, mais pas dans l’Aude, par exemple. Le gros avantage de cette carte interactive est qu’elle est réalisée en temps réel, comme vous le feriez pour signaler un embouteillage ou un accident sur Waze. Le principe de cette carte est fondé sur l’entraide. Concrètement, si vous apercevez une méduse, vous pouvez la signaler à l’instant même où vous l’apercevez. Je vois déjà les petits malins qui vont signaler la présence de méduses pour se retrouver seuls, sur une plage déserte. Ok, c’est tentant, mais ce n’est pas le but de cette carte interactive ! De plus, ce serait même contre-indiqué, car les données sont ensuite exploitées à des fins scientifiques, pour éviter leur prolifération notamment. Une carte interactive qui peut être utile à tous, car les piqûres de méduse peuvent nécessiter une intervention en urgence des secours, spécifiquement en cas d’allergie, comme pour toutes les piqûres soit dit en passant.

Comment soulager une piqûre de méduse ?

Cette piqûre est fort douloureuse, mais beaucoup moins dangereuse que celle d’une vive, un genre de poisson planté dans le sable. Si la personne piquée par une méduse n’est pas allergique, alors elle est semblable à la piqûre d’une guêpe, mais un peu plus intense. Et, comme pour toute piqûre, il ne faut jamais se gratter, ou la frotter avec du sable, ce serait pire ! Je vous livre donc les conseils de Sauveteurs en Mer (SNSM), bien plus calés en la matière que n’importe qui. « Si la plage est surveillée, rendez-vous au poste de secours où les sauve­teurs présents pour vous apporter les premiers soins ». Dans le cas contraire, voici la marche à suivre :

Rincez abondamment avec de l’eau de mer, de préférence tiède, sans frotter

Enlevez les filaments urticants collés à la peau. Pour cela, appliquez du sable chaud et fin sur la plaie puis grattez doucement à l’aide d’un carton rigide (une carte postale par exemple) ou d’une carte bancaire. Vous pouvez également utiliser une pince à épiler si vous en avez une.

Rincez de nouveau à l’eau de mer

Une fois de retour chez vous, désinfecter la plaie avec un antiseptique classique. Attention, si la zone piquée enfle ou que vous présentez des problèmes respiratoires, appelez le 15 sans tarder. Enfin, pensez à signaler aux sauveteurs, et sur la carte, la présence de méduses sur la plage de vos vacances, vous éviterez à d’autres baigneurs de se faire piéger. Connaissiez-vous l’existence de cette carte interactive ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .