Cette entreprise souhaite construire une piste cyclable climatisée de 93 km à Dubaï

Dans les Émirats arabes unis existe une ville que l’on ne présente plus : Dubaï. Cette ville à l’architecture ultramoderne et futuriste tire ses richesses de ses ressources naturelles et est un « paradis » pour de nombreux influenceurs. Dubaï est aussi ce que l’on pourrait appeler la ville de la « démesure », où les constructions et les aménagements font grincer quelques dents. Nous nous souvenons tous de la Coupe du Monde 2022, et de ses stades de football climatisés, qui s’est déroulée au Qatar, un autre État des Émirats arabes unis. À Dubaï, il est aussi question de climatisation, mais d’une manière singulière. En effet, pour le cas de The Loop, la place est à une piste cyclable de 93 km de long, sur laquelle les cyclistes pourront pédaler « au frais ». Découverte.

The Loop, qu’est-ce que c’est ?

The loop se traduit en français par « La boucle », c’est un complexe imaginé à Dubaï, qui devrait se composer de pistes cyclables, de sentiers de jogging et de parcours de marche. Une boucle de 93 km qui entend faire de Dubaï un modèle pour les piétons et cyclistes aux Émirats arabes unis, comme peut l’être Amsterdam en Europe. L’idée avancée par le constructeur Urb étant de proposer une nouvelle activité sportive aux Dubaïotes, sans souffrir des conditions extrêmes du climat désertique. À termes, cette boucle voudrait devenir l’axe principal des déplacements des citoyens en ville et éviter le déplacement de grosses voitures climatisées.

Pourquoi une piste cyclable climatisée ?

Dans ce pays où les températures dépassent souvent les 40° C, il est difficile de pratiquer un sport en extérieur. De plus, les habitants de Dubaï sont nombreux à être des expatriés, peu habitués à ces climats désertiques. Urb envisage donc de construire cette piste cyclable en l’enfermant dans une structure vitrée, très futuriste. The loop serait en réalité surélevée au-dessus du sol, sur pilotis, puis enfermée dans un énorme tube de verre. On peut alors légitimement se poser la question de l’écologie, pour climatiser cette immense piste cyclable. Néanmoins, Urb affirme que l’énergie utilisée pour climatiser les lieux proviendrait de sources renouvelables comme l’énergie solaire. D’autre part, l’utilisation de The loop diminuerait la pollution dans la ville, causée par les véhicules thermiques avec la climatisation poussée à fond.

Un « poumon vert » à Dubaï ?

Il est difficile pour nous, Européens, d’imaginer un endroit où le désert et son climat sont les seules perspectives d’extérieur. Dans les projections réalisées par les constructeurs de The loop, l’infrastructure serait donc une piste cyclable, mais également un « coin de verdure » où de multiples plantes comestibles pourraient être installées. L’ambition étant aussi d’intégrer une nouvelle zone de production alimentaire et d’agriculture urbaine. Comme de nombreux projets à Dubaï, cette boucle est tout en démesure, puisqu’elle devrait permettre à 3 millions de personnes d’utiliser des modes de transports « verts » tout en leur permettant de pratiquer le vélo ou la marche.

Rappelons que l’objectif de Dubaï est de « faire de la marche et du vélo le principal mode de transport pour les déplacements quotidiens de plus de 80 % des habitants de Dubaï d’ici à 2040». Les arguments semblent intéressants, même si cette boucle risque de subir les attaques de ceux qui ne verront là qu’une piste climatisée, risquant encore plus de polluer notre planète ! Plus d’informations : urb.ae