L’Arabie Saoudite veut construire une mégapole futuriste de 170 km bardée de miroirs et coutant 319 milliards de dollars

Avez-vous déjà entendu parler du projet fou du prince héritier Mohammed ben Salmane ? Ce prince Saoudien veut construire une ville écologique baptisée NEOM sur la mer Rouge. Les ressources de l’Arabie Saoudite dépendent quasiment exclusivement de l’extraction et de l’exportation de pétrole, mais, avec ce projet, le prince entend diversifier l’économie saoudienne. Dans ce projet NEOM : des taxis volants, des robots domestiques et 170 kilomètres d’immeubles « miroir », pour une ville écologique qui s’étendrait sur le désert et la montagne. Un projet fou ? Probablement, car même les architectes remettent en question la faisabilité de ce projet, mais peu importe, le prince y croit dur comme fer. Découverte !

Une mégapole digne d’un film de science-fiction…

Selon les dernières informations communiquées sur le projet par le dirigeant du royaume, la mégapole NEOM ultra futuriste sera donc dotée de deux bâtiments “miroir” qui s’étendront sur une bande de désert et de montagne. Les structures parallèles de ces bâtiments devraient mesurer 170 kilomètres de long… Appelées The Line, elles constitueront le cœur de la ville NEOM. Ce projet, annoncé pour la première fois en 2017, fait l’objet de doutes et réserves depuis son annonce de la part des architectes et économistes, tant cette idée semble irréalisable. Le prince Mohammed imagine une ville sans voiture, totalement écologique, qui deviendrait la ville la plus vivable de la planète… Les analystes, eux, constatent que depuis 2017, les plans ont constamment changé au fil du temps, alimentant encore les doutes quant au réalisme de ce projet !

Le projet NEOM c’est quoi au départ ?

Le prince Mohammed ben Salmane présente depuis toujours son projet comme une « Silicon Valley » d’Arabie Saoudite… Un immense centre biotechnologique et numérique qui s’étendrait sur 26 500 kilomètres carrés. Les bâtiments miroir s’étendraient, eux, sur 34 kilomètres carrés et seraient un moyen de réinventer la vie urbaine selon le prince. Cette ville du futur pourrait héberger plus d’un million d’habitants dès 2030, puis 9 millions en 2045. Un moyen donc de loger les futurs saoudiens, puisque les autorités du pays comptent sur une explosion démographique sans précédent et la venue d’étrangers dans ce pays immensément riche. 50 millions, c’est le nombre d’habitants espérés en 2030, contre 34 millions aujourd’hui.

Et en 2040, les autorités tablent sur 100 millions d’habitants. Tripler la population du pays entier en 15 ans, voilà pourquoi NEOM est projeté ! L’objectif est clair : “C’est l’objectif principal de la construction de NEOM : augmenter la capacité de l’Arabie saoudite, obtenir plus de citoyens et plus de personnes en Arabie saoudite. Et puisque nous le faisons à partir de rien, pourquoi devrions-nous copier les villes normales ?“.

Comment sera alimentée la « ville » NEOM ?

L’idée n’est pas de créer une ville classique, mais une ville écologique ! Pour ce faire, le site sera alimenté par 100 % d’énergie renouvelable et présentera “un microclimat tempéré toute l’année avec une ventilation naturelle“. Le royaume souhaite aussi atteindre la neutralité carbone en 2060, et NEOM pourrait être l’un des piliers de ce souhait de neutralité. La situation géographique de NEOM fait qu’elle est très bien placée pour exploiter l’énergie éolienne et l’énergie solaire… Sur les représentations, on peut voir que la barre d’habitations se trouve face à la mer, formant comme un barrage pour ce qui se trouvera derrière, exposée au vent et au soleil. NEOM devrait également accueillir la plus grande société de production d’hydrogène vert au monde !

Les bâtiments miroir, quelques détails…

D’une largeur de 200 mètres seulement, The Line se veut la réponse de l’Arabie saoudite à l’étalement urbain incontrôlé et gaspilleur, en superposant maisons, écoles et parcs dans ce que les urbanistes appellent “l’urbanisme à gravité zéro”. Les habitants auront accès à toutes les commodités à moins de 5 minutes à pied de leur domicile. Le prince prévoir également de nombreuses activités, comme le ski en plein air et un train à grande vitesse qui pourra traverser la ville en 20 minutes seulement. Un aéroport est déjà opérationnel à NEOM, et les autorités ont annoncé en mai qu’il commencerait à recevoir des vols réguliers de Dubaï, mais les informations relatives au démarrage de la construction majeure de la mégapole restent floues. Enfin, NEOM serait créatrice d’emploi puisque 380 000 postes seront à pourvoir. Un projet dont le coût est estimé à 319 milliards de dollars. Plus d’informations : neom.com.