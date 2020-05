Japon : un complexe immobilier à la « Blade Runner » pour accueillir 1 million d’habitants à Tokyo… Pharaonique !

Prendre de la hauteur ? C’est ainsi que l’on pourrait qualifier le projet fou d’une entreprise japonaise. En effet, ils ont imaginé une pyramide d’habitation de 2000 m de haut… Une idée de Shimizu Corporation pour désengorger le centre-ville de Tokyo !

9 millions d’habitants pour la ville de Tokyo, cette mégalopole fourmille jour et nuit et la société du BTP compte bien mener à bien ce projet pharaonique ! 1 million d’habitants logés dans 55 pyramides de chacune 2 km de haut… Une chose est sûre, il ne va pas falloir avoir le vertige !

Quand il n’y a plus de place au sol, c’est vers les airs que se tournent les constructeurs, et là ils font très fort ! Shimizu Corporation est l’une des plus importantes entreprises de BTP du Japon. Ils ont imaginé un concept qui réunit 55 pyramides reliées les unes aux autres. 55 flèches visant le ciel sur une surface de 88 km² seulement. Ces pyramides gigantesques pourraient accueillir entre 750 000 et 1 millions d’habitants sur cette toute petite surface.

Ce complexe n’est pour le moment qu’à l’état de projet car il faut d’abord résoudre les problèmes de déplacement à l’intérieur de celui-ci… Imaginez les ascenseurs hors normes qu’il faudra installer, et les immenses passerelles motorisées qui relieront les pyramides les unes aux autres. La construction serait également si lourde qu’aucun matériau conventionnel ne peut être utilisé avec les technologies actuelles.

2110 ! C’est la date retenue pour que projet arrive à son terme… Pas sûrs que nous soyons encore là pour voir ces pyramides sortir de terre… Si elle venait à voir le jour, cette construction serait évidemment la plus haute du monde… Prendre de la hauteur pourquoi pas, mais 2 km de haut c’est énorme non ? Tant pis pour ceux qui habiteront au tout dernier étage 😊

Photo de couverture De Tithi Luadthong / Shutterstock