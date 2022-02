En Suède, la ville de Södertälje embauche des corbeaux pour ramasser les mégots de cigarette

Oiseau de malheur ou de mauvais augure, on ne peut pas vraiment dire que le corbeau ait une bonne réputation. Est-ce à cause du film d’Hitchcock, Les Oiseaux, qui voit Tippi Hedren se faire attaquer par une horde de corbeaux devenus fous, et qui a au passage traumatisé la terre entière ? Est-ce tout simplement à cause de leur couleur noire et de leur allure peu sympathique, ou encore de leurs coassements criards ? Le corbeau n’est pas forcément le meilleur ami des agriculteurs non plus, et pourtant c’est un animal très intelligent. Et si, finalement, ces sombres oiseaux pouvaient nous aider à nettoyer la nature ? C’est en tout cas ce que tente de prouver la ville de Södertälje, en Suède. Elle va « embaucher » des corbeaux pour ramasser les mégots de cigarette. Explications.

Les mégots, un fléau dans le monde entier

Pour s’apercevoir de l’ampleur du phénomène, il n’y a qu’à se rendre dans le « coin fumeur » d’un hôpital par exemple. Malgré la présence de cendriers, des dizaines de mégots jonchent le sol et les parterres de fleurs. Et, pour cette fois, la faute revient aux fumeurs eux-mêmes qui jettent leurs mégots à côté du cendrier. Le site Mégot.com estime le nombre de mégots jetés chaque année à 4300 milliards… Impressionnant ! Ramasser les mégots pour les agents chargés du nettoyage est un travail fastidieux et chronophage. Pour remédier à cette pollution, la ville de Södertälje près de Stockholm, a, par l’intermédiaire de l’entreprise Corvid Cleaning, fait appel à des corbeaux pour cette tâche assez ingrate, il faut bien le reconnaître !

Un mégot rapporté, une récompense à la clé

Comme de nombreux animaux, les corbeaux fonctionnent à la récompense. Corvid Cleaning forment donc des escadrons de corbeaux à rapporter des mégots contre un petit cadeau. Et ça marche: les corbeaux dressés rapportent des centaines de mégots chaque jour dans une machine spécialement conçue par la start-up. La ville pense pouvoir faire une économie de 75% sur les dépenses liées au ramassage ! En Suède, ce budget avoisinerait les deux millions d’euros rien que pour le ramassage des mégots dans les espaces publics; une somme qui représente environ 62% du budget total de nettoyage.

Pas de maltraitance animale !

Pour celles et ceux qui pourraient logiquement s’inquiéter du bien-être des corbeaux, qui sont aussi des êtres sensibles, l’entreprise atteste que chaque corbeau est minutieusement suivi par des vétérinaires.

“Ce sont des oiseaux sauvages qui participent sur une base volontaire” Christian Günther-Hanssen, (fondateur de Corvid Cleaning)

Selon cette étude, un corbeau de 4 mois aurait les capacités intellectuelles d’un enfant de 5 à 7 ans. Pour cette expérimentation, des corbeaux de Nouvelle-Calédonie sont dressés à réaliser le ramassage et à rapporter leur paquet à un endroit précis, contre récompense à l’arrivée. D’après le fondateur de l’entreprise Corvid Cleaning, les corbeaux n’ingèrent jamais les mégots, et savent que cela ne se mange pas. En France, cela existe déjà au Puy du Fou, où les déchets sont ramassés par les oiseaux… Et si on arrêtait de jeter ses mégots ? Les corbeaux peuvent se rendre très utiles, mais ce n’est à priori pas leur fonction première ! Un cendrier de poche prend quelques centimètres dans un sac à main, et au moins vous ne polluez plus la nature… Qu’on laisse les corbeaux profiter un peu de leur vie non ?