Chauffage ionique : l’invention russe pour chauffer les sous-marins peine à convaincre les particuliers

Le mot « chauffage » est, en ce moment, sur toutes les lèvres… On rallume le chauffage ? On attend encore un peu ? On ajoute un pull-over supplémentaire ? Nous nous posons tous ces questions que nous ne nous posions pas vraiment avant… Mais, entre les autorités qui nous demandent presqu’à genoux de faire des économies de chauffage, le ministre de l’Economie qui porte désormais des cols roulés, ou la première Ministre qui se présente avec une veste en polaire lors d’une conférence de presse, on se dit que la communication est bien en marche, et que nous allons peut-être devoir revoir notre mode de chauffage et la température de nos intérieurs… Gaz, électricité, bois, ces méthodes de chauffage sont connues de tous, mais il existe une autre manière de se chauffer : la chaudière ionique, et nous allons vous expliquer comment cela fonctionne, mais également ses avantages et bien sûr, ses inconvénients.

Une chaudière ionique c’est quoi ?

La chaudière ionique fonctionne grâce à l’ionisation, logique non ? Mais encore faut-il savoir ce qu’est l’ionisation, une technique généralement utilisée dans l’aérospatiale ou l’industrie militaire. Cette technologie a été développée et mise en œuvre en Union Soviétique pour chauffer les compartiments des sous-marins de leur armée. Le brevet d’invention est aujourd’hui tombé dans le domaine public depuis la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. L’ionisation est le fait d’enlever ou d’ajouter des électrons à des molécules ou à des atomes avec pour but de faire passer une molécule ou un atome neutre à une matière chargée en électricité, qui devient alors un ion.

Souvenez-vous de vos cours de physique au collège: l’ionisation transposée dans un système de chauffage transforme donc l’électricité des ions en chaleur, sans l’utilisation de résistance thermique. En d’autres termes, plus simples, les électrons se déplacent dans l’eau et la réchauffent, sans résistance thermique. L’eau chaude sert alors de liquide caloporteur et se trouve propulsée dans vos radiateurs. Son corps de chauffe n’est pas une résistance, mais une chambre remplie d’eau au bicarbonate.

Quels sont les avantages d’une chaudière ionique ?

Une chaudière ionique ressemble donc beaucoup à une chaudière électrique, mais sans la résistance. Les chaudières de ce type sont simples à utiliser et faciles à installer, puisqu’il suffit de la brancher une fois mise en place. L’entretien de ces chaudières nécessite très peu de maintenance, et pas de contrôle annuel comme les chaudières à gaz par exemple… Elles sont généralement garanties 10 ans et offrent une bonne durabilité. Le chauffage ionique est évidemment écologique puisqu’il ne génère aucune émission de CO2, ni odeurs, ni même de bruits.

Quels sont les inconvénients d’une chaudière ionique ?

Si le tableau semble plutôt idyllique, comme tout appareil ayant des qualités, il a aussi des défauts ! Tout d’abord, l’installation d’une telle chaudière coûte 3 à 4 fois plus cher qu’une chaudière électrique classique. Il faut compter entre 4000€ et 15 000€, tout dépend du fabricant, de la puissance de la chaudière, et bien entendu du professionnel… L’autre gros inconvénient étant qu’elles ne sont éligibles à aucune aide ou prime écologique, réservées aux systèmes de chauffage au gaz ou électriques. Les prix des installations de chaudières ioniques baisseront peut-être dans le futur, si la demande augmente fortement, comme tout produit innovant… En attendant, même si elle s’avère beaucoup plus chère qu’une installation de chaudière classique, elle pourrait se révéler rentable rapidement si les prix des énergies continuent à flamber…