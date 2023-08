Connaissez-vous le dôme solaire ? Une invention pour chauffer l’eau (gratuitement) de votre piscine

Vous possédez une piscine hors-sol, mais l’eau n’est vraiment pas très chaude et vous n’avez pas envie d’investir dans un appareil trop coûteux ? Il existe un petit dispositif tout simple et pas cher, mais qui prend un peu de place, il faut le reconnaître. Ce dispositif, c’est le dôme solaire et présente une solution avantageuse pour gagner de 2 à 4 °C sur votre piscine hors-sol. Raccordé à votre système de filtration, il s’installe en quelques minutes. Alors, non, vous ne plongerez pas dans une eau à 28 °C quand elle est à 18 °C, néanmoins, vous gagnerez tout de même quelques degrés appréciables. Présentation du réchauffeur dôme d’eau pour piscine Werkapro actuellement en promotion sur deux sites marchands.

Présentation du réchauffeur dôme d’eau pour piscine Werkapro

Le réchauffeur dôme d’eau pour piscine Werkapro mesure 29 cm de hauteur, 58 cm de largeur et pèse 6,3 kg. I est donc proportionné pour les piscines jusqu’à 20 m³. De ce fait, il est alimenté par l’énergie solaire et propose une solution écologique pour chauffer l’eau de votre piscine. Pour des piscines de plus grandes tailles, vous pourrez installer plusieurs dômes solaires, reliés entre eux. Avec sa couleur noire, il s’intègre discrètement dans l’environnement de votre piscine tout en fournissant une performance optimale pour profiter de moments de détente et de baignade confortables. Ce dôme solaire se veut être un équipement pratique et écologique pour prolonger la saison de baignade dans votre piscine en toute simplicité. Le réchauffeur dôme d’eau pour piscine Werkapro est disponible sur Leroy Merlin (62,91 €*) Cdiscount (79,99 €*) ou Amazon (62,91 €*).

Comment fonctionne un dôme solaire pour chauffer votre piscine ?

Le fonctionnement du dôme solaire est simple et ingénieux. Pour un maximum d’efficacité, le dôme solaire est fabriqué en polycarbonate, un matériau solide, connu pour sa capacité à transférer de l’énergie. S’il est de couleur noire, c’est aussi une question d’efficacité, cette couleur étant meilleure conductrice d’énergie. Lorsque l’eau froide passe à l’intérieur du serpentin, cela crée un effet de serre au sein du dôme, permettant de concentrer la chaleur solaire et d’élever la température de l’eau de manière efficace. L’eau froide pompée par votre pompe de filtration passe dans le tuyau du dôme puis sous le dôme dans le serpentin et est réinjectée chauffée dans votre bassin. Grâce à ce système astucieux, le dôme solaire constitue une solution écologique et économique pour chauffer l’eau de votre piscine grâce à simplement l’énergie solaire disponible.

Comment brancher votre dôme solaire ?

Son installation est simple et le nécessaire pour le montage est fourni, comprenant notamment un couvercle en polycarbonate qui amplifie la chaleur du soleil. Son placement se fait entre la pompe/filtre et le refoulement de la piscine. L’eau froide circule de la buse d’aspiration à la pompe/filtre puis entre dans le chauffage solaire où elle est réchauffée en traversant le serpentin. Ensuite, l’eau chauffée retourne à la piscine. Pour une installation optimale, il est important de choisir un emplacement approprié, en dessous du niveau de l’eau, sur une surface plane et dure. Avant l’installation, il est recommandé d’éteindre la pompe et de déconnecter le chauffage solaire du système de filtration. Attention, les enfants ne doivent jamais utiliser un dôme solaire pour entrer dans la piscine !

