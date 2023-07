« Des idées qui cheminent », une tiny house itinérante et « Low Tech » pas comme les autres

Les tiny houses, en avez-vous entendu parler ? C’est certain ! Ce sont de petites maisons en bois d’environ dix mètres carrés. Cependant, celle conçue par Benjamin Bourdillon, cofondateur de l’association Des idées qui cheminent, aura une particularité : elle sera itinérante et servira de support pour accompagner les territoires de la région Centre-Val de Loire dans leur transition écologique. Actuellement, en cours de construction, l’association fait appel à toutes les bonnes volontés pour parvenir à finaliser ce projet. Une initiative originale pour promouvoir la vie en tiny house et prouver que l’on peut simplement vivre dans un petit espace. L’enjeu pour l’association et sa tiny house itinérante : favoriser des réflexions collectives sur les défis actuels liés à l’urgence climatique. Découverte.

Le projet « Des idées qui cheminent », pour quoi faire ?

L’association a pour objectif de s’engager dans la transition écologique et sociale en Région Centre-Val de Loire. Leur mission est de sensibiliser les citoyens, de faciliter les démarches collectives et de partager des connaissances. Ils mettront l’accent sur la collaboration, en recherchant des personnes compétentes pour animer des ateliers et des conférences. Ils utiliseront une tiny house comme espace d’expérimentation et de présentation de solutions respectueuses de l’environnement. Le public ciblé comprend les citoyens, les établissements scolaires, les entreprises et les collectivités locales. En formant d’autres personnes et en animant des événements culturels, ils souhaitent encourager une dynamique collective pour la transition écologique et sociale.

Comment se présentera la tiny house de ce projet ?

La tiny house sera construite principalement à partir de matériaux écologiques, elle proposera des solutions Low Tech, de nombreux espaces de rangement pour la documentation, les livres et les ateliers, ainsi qu’un vidéoprojecteur pour des réunions et des projections de documentaires. Cette maison miniature servira d’espace d’accueil, incitant les visiteurs à repenser leur mode de vie. Pour mettre en valeur les compétences locales, l’objectif est de construire cette tiny house grâce à des matériaux et des compétences provenant essentiellement de la région Centre-Val de Loire.

Elle respectera les règles de circulation, notamment en restant sous les limites de poids (moins de 3,5 t), de largeur (moins de 2,55 m) et de hauteur (moins de 4 m), avec ses dimensions de 2,5 m de large, de 6 m de long, de moins de 3,5 m de haut et de moins de 3,5 t. Enfin, elle sera équipée de diverses solutions telles que le lit escamotable avec contrepoids, le chauffage solaire de l’air et de l’eau, le poêle à bois et la ventilation double-flux. Elle sera aussi équipée du compost Bokashi, d’une récupération de l’eau de pluie, de l’électricité solaire avec des panneaux photovoltaïques, de toilettes sèches et même d’un vélo électrique. Vous pouvez partager vos documents ou vous inspirer de ceux déjà présents dans cette rubrique dédiée.

Comment participer à ce projet ?

Vous souhaitez participer à cette aventure ? Rejoignez le collectif et choisissez parmi les différentes missions disponibles. Par ailleurs, vous pouvez également proposer de nouvelles missions et contribuer à l’association. L’association recherche des volontaires pour la programmation du chantier, la promotion de la campagne de financement, l’organisation d’animations, la recherche de partenariats, la réalisation de vidéos sur la construction de la Tiny House, la recherche de matériaux et la mobilisation de personnes partageant ses valeurs. Pour participer à ce chantier, c’est par ici ! Et si vous souhaitez financièrement soutenir le projet de tiny house itinérante, rendez-vous sur le site helloasso.com.