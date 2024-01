« Deux en un », l’invention d’un procédé qui transforme l’eau de mer en eau potable tout en produisant de l’énergie

Selon les Nations unies, la pénurie d’eau touche actuellement près de 40 % de la population mondiale. Plus d’un demi-milliard de personnes risquent de changer de région, voire de pays, à cause de la sécheresse au cours des cinq prochaines années. Dans une étude récemment parue dans la revue Cell Reports Physical, des chercheurs de l’École d’ingénierie Tandon de l’Université de New York, aux États-Unis, affirment avoir réussi à réaliser une percée significative dans le domaine de la désalinisation de l’eau de mer. Concrètement, leur approche repose sur la technique du dessalement par flux redox.

Plus efficace, moins énergivore

Selon le Dr André Taylor, professeur de génie chimique et biomoléculaire, cette technique électrochimique révolutionnaire pourrait aider à lutter contre le problème d’accès à l’eau potable qui touche de nombreuses régions de la planète. Qui plus est, elle pourrait constituer une solution abordable pour le stockage de l’énergie produite par les panneaux solaires et les éoliennes. L’équipe a atteint un rendement de 20 % en plus par rapport au record précédent réalisé dans le domaine du dessalement par flux redox. Autrement dit, leur découverte permet d’améliorer le taux d’élimination du sel dans le processus de désalinisation de l’eau de mer. L’autre avantage de la technique nouvellement développée réside dans la quantité d’énergie nécessaire pour alimenter le dispositif de dessalement. D’après les chercheurs, celle-ci a largement baissé alors que les débits de fluides ont augmenté.

Des membranes d’échange pour séparer les canaux

Ces réalisations sont en grande partie dues aux travaux de recherche menés par Stephen Akwei Mclean, premier auteur de l’étude. Les compétences de ce doctorant en matière de conception d’architectures d’impression en 3D ont contribué à la réussite du projet. La technique développée par les chercheurs de l’Université de New York met en œuvre un réseau complexe de canaux. Des membranes d’échange sont placées entre ces derniers, rendant possibles les réactions électrochimiques. Lorsque les ions Na+ (sodium) sont extraits, l’eau de mer se transforme en eau douce. D’après Stephen Akwei Mclean, le système présente une très grande flexibilité.

Une approche prometteuse

Inversement, lorsque la saumure et l’eau douce sont mélangées, cela crée une réaction électrochimique qui produit de l’électricité. Cette capacité à stocker l’énergie, c’est-à-dire à agir comme une batterie, fait des systèmes de dessalement à flux redox une solution potentielle à la difficulté de mettre en place des infrastructures à grande échelle pour stocker l’électricité produite par les installations solaires et éoliennes. Néanmoins, avant d’en arriver là, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Plus d’infos : sciencedirect.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .