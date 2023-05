Dyson 360 Vis Nav™, un robot aspirateur « six fois plus puissant » que les modèles existants

Vous connaissez tous la marque Dyson, réputée pour ses aspirateurs puissants. Cette marque britannique spécialisée dans les produits électroménagers et les technologies de pointe a été fondée par Sir James Dyson en 1991. L’entreprise s’est fait connaître pour ses aspirateurs sans sac révolutionnaires, utilisant la technologie de cyclone pour une meilleure puissance d’aspiration. Au fil des années, Dyson a élargi sa gamme de produits pour inclure des ventilateurs sans pâles, des purificateurs d’air, des sèche-cheveux, des chauffages, des luminaires et d’autres appareils innovants. Cette année, la marque britannique se lance enfin, pourrait-on dire, dans les aspirateurs robots, qui connaissent un grand succès. Le premier aspirateur robot a été lancé par la société iRobot, sous le nom de Roomba, en 2002. 21 ans plus tard donc, Dyson lance le 360 Vis Nav. Découverte.

Présentation du Dyson Vis Nav

« Tout vient à point à qui sait attendre » apparemment, car Dyson annonce déjà que son 360 Vis Nav sera six fois plus que n’importe quel autre aspirateur robot *. Comme pour la plupart des modèles de la marque, l’aspirateur robot sera violet, se dotera de ses brosses rouges et bleues, et ressemblera à un serial killeur de poussières ! Tout droit arrivé de la station spatiale ou d’un film de science-fiction, le 360 Vis Nav ne devrait pas passer inaperçu. « Un robot aspirateur ne devrait pas être une nouveauté. Nous savons qu’il existe de nombreuses frustrations avec les robots aspirateurs actuels – certains ont une faible puissance d’aspiration ou des systèmes de navigation inefficaces qui les bloquent souvent et ne font pas un bon travail d’aspiration. Les ingénieurs de Dyson se sont concentrés sur le développement de machines qui surmontent ces défis et qui anticipent de plus en plus nos besoins, comprennent son environnement et fonctionnent de manière autonome. ». Jake Dyson, ingénieur en chef de Dyson, décrit ainsi la nouveauté de la marque.

Techniquement, le 360 Vis Nav ressemble à quoi ?

Le Dyson 360 Vis Nav est équipé d’un moteur Hyperdymium puissant, capable de tourner à une vitesse impressionnante de 110 000 tours par minute. Ce robot aspirateur est doté de 26 capteurs, comprenant une caméra à 360° sur le dessus ainsi que plusieurs autres caméras. Il dispose d’une intelligence artificielle avancée qui lui permet de « penser et de s’adapter » pour proposer une expérience de nettoyage optimale.

De plus, une application dédiée est disponible pour configurer et programmer des zones spécifiques si vous souhaitez personnaliser le nettoyage. Le robot est également équipé d’une suspension à double bras qui lui permet de monter des marches jusqu’à une hauteur de 21 mm. Cependant, il est important de noter que le Dyson 360 Vis Nav ne dispose pas d’une fonction d’auto-vidage de son bac, malgré son prix élevé d’environ 1 600 $.

Quelques autres caractéristiques à connaître

Le Dyson 360 Vis Nav a été développé par une équipe d’ingénieurs travaillant dans différents campus de Dyson à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, à Singapour, aux Philippines et en Malaisie. Grâce à son système de vision SLAM, il est capable de traiter les informations de la caméra et de se souvenir des endroits où il est déjà passé. La nouvelle brosse comprend un nylon doux appelé « Fluffy » pour ramasser les gros débris sur les sols durs, des filaments antistatiques en fibre de carbone pour capturer les fines particules de poussières sur les sols durs. Enfin, les poils en nylon rigides pénétreront en profondeur dans les tapis. Plus d’informations : dyson.be

* Les essais d’aspiration ont été réalisés conformément aux normes IEC 62885-4 CL5.8 et CL5.9, en chargeant les aspirateurs robots jusqu’à ce que leur bac soit plein, en mode Boost. Ces tests ont été effectués sur des aspirateurs robots commercialisés entre janvier 2022 et décembre 2022. L’évaluation a été réalisée par SLG Allemagne en 2021.