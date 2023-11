EnovaQ : labellisée Solar Impulse, l’invention d’HWQ Concept réduit de moitié la production d’eau chaude

Lorsque l’on utilise de l’eau chaude, nous attendons 30 à 40 s que celle-ci chauffe et pendant ce temps-là, c’est de l’eau propre qui s’écoule directement dans les égouts. Et plus votre chauffe-eau se trouve loin de votre robinet, plus ce temps d’attente est allongé. En hiver, si vos tuyaux sont mal isolés, le temps s’allonge encore un peu. Cette eau gaspillée représente plusieurs dizaines de mètre cube pour une famille, donc de l’argent dépensé inutilement. Dans les Vosges, une entreprise a inventé un système novateur qui permet de réduire ce gaspillage d’eau. Son nom, EnovaQ, développée par HWQ Concept, une invention révolutionnaire dans le secteur de la distribution d’eau chaude sanitaire. Découverte.

EnovaQ, qu’est-ce que c’est ?

EnovaQ propose une approche novatrice procurant une distribution instantanée au niveau du robinet. Cette innovation a l’effet bénéfique de réduire de moitié la production d’eau chaude au sein des chaufferies collectives, offrant ainsi une solution plus efficace et respectueuse de l’environnement. Dans les faits, EnovaQ permet à l’eau chaude de circuler à une vitesse de 60 km/h dans les tuyaux afin d’assurer une distribution instantanée. Il aura fallu huit années de recherches et développement à David Perrin, son inventeur, pour obtenir ce produit révolutionnaire, qui est parfaitement conforme aux normes actuelles et lutte aussi contre la légionellose, notamment dans les hôpitaux.

Comment fonctionne EnovaQ ?

EnovaQ fonctionne grâce à l’assistance d’une intelligence artificielle, qui facilite une gestion plus précise et une optimisation de la consommation. Le système EnovaQ repose sur un principe de fonctionnement simple et hautement efficace. Chaque fois qu’il est utilisé, une pompe motorisée propulse l’eau chaude à une pression de 80 bars depuis un réservoir à travers un tuyau de petit diamètre (5 mm). Grâce à cette pression, l’eau chaude est acheminée à une vitesse exceptionnelle, atteignant environ 60 km/h jusqu’à la sortie du robinet.

Ce mécanisme astucieux garantit une distribution instantanée d’eau chaude, même sur de longues distances, couvrant des trajets allant jusqu’à 40 m (soit 14 étages) depuis la chaufferie centrale. Des dispositifs spécifiques de réduction de pression sont utilisés pour rétablir une pression standard au niveau du robinet. De plus, cette invention permet d’éliminer les pertes liées à la distribution d’eau chaude pour réduire vos coûts de chauffage. Ce procédé est également écologique puisque vous gaspillez moins d’eau et lutte contre la légionellose grâce à la vitesse élevée de l’eau passant dans les canalisations. En savoir plus sur EnovaQ, rendez-vous sur hwqconcept.com.

Quelques autres astuces pour limiter le gaspillage d’eau et d’électricité

Comme nous vous l'avons précisé, la solution EnovaQ s'adresse plus particulièrement aux entreprises, mais chacun de nous peut limiter le gaspillage d'eau et d'électricité avec quelques astuces simples. Si vous possédez des animaux de compagnie, vous pouvez, par exemple, utilisez l'eau froide d'avant l'eau chaude pour leur servir à boire. Vous pouvez aussi utiliser cette eau pour arroser vos plantes, remplir votre cafetière, voire la déverser dans vos toilettes en guise de chasse d'eau. De plus, il existe de petits systèmes de chauffe-eau instantanée à installer près de chaque robinet et ainsi éviter l'attente de l'eau chaude. Bien entendu, cela demande un peu d'organisation, mais les petites économies sont toutes bonnes à prendre en ces temps d'inflation, non ?