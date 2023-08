Esperluète : pourquoi ce couteau de cuisine (très spécial) a été primé au concours d’invention Lépine ?

Si vous avez l’habitude de faire du camping, vous avez forcément, un jour, vécu la désagréable expérience d’arriver dans une location équipée d’ustensiles de cuisine non adaptés à vos besoins. Le pire étant souvent de se retrouver avec des couteaux bas de gamme, qui ne coupent rien ou se tordent au moindre appui ! Deux possibilités s’offrent alors à vous. Soit, vous oubliez l’idée de faire la cuisine pendant votre séjour, soit vous courez acheter un couteau digne de ce nom à la quincaillerie du coin. Et si vous emportez votre couteau de cuisine de 30 cm dans vos bagages, vous risquez des ennuis avec les forces de l’ordre ! À moins que vous n’investissiez dans L’Esperluète, un couteau inventé par des chefs, pour des chefs ou amateurs, qui aiment aussi cuisiner en voyage. Primé au dernier concours Lépine, il rencontre un succès phénoménal sur Kickstarter.

Comment est née l’idée de cette invention ?

L’invention a vu le jour grâce à la collaboration entre Etienne Rozès, cuisinier de profession, et Patrice Graffand, coutelier aveyronnais. Lors de ses voyages, le cuisinier a été confronté à un dilemme : transporter une lourde malle de couteaux ou se contenter d’un simple torchon pour protéger ses ustensiles. Il a alors décidé d’inventer le premier couteau de cuisine pliable au monde. Baptisé l’Esperluète, il est fabriqué à Thiers, dans le Puy-De-Dôme, ville berceau de l’art de la coutellerie française. Ce couteau est l’alliance entre la cuisine et les voyages, et il pourrait bien faire partie de vos « bagages » dès l’année prochaine.

Un couteau pliant innovant primé au Concours Lépine

Avec sa lame de 15 cm pensée pour la cuisine, l’Esperluète se révèle être un outil polyvalent. Il émince, cisèle, tranche, taille et dénerve, offrant ainsi une large gamme de possibilités culinaires. Conçu pour un usage professionnel, il est entièrement lavable et démontable. Lorsqu’il est ouvert, le couteau mesure 29 cm, lame comprise et lorsqu’il est plié, il tient dans la poche avec seulement 18 cm.

Il se dote également d’une lame en acier trempé inoxydable, lui garantissant un tranchant remarquable et une grande facilité d’affûtage dans le temps. Robuste et léger (200 g), l’Esperluète se transporte aisément, permettant aux cuisiniers nomades de cuisiner en toute sécurité et de préparer leurs plats préférés où qu’ils se trouvent.

Enfin, pour respecter les normes sanitaires en vigueur, sa mitre est en Mikarta alimentaire avec une incrustation de toile de jute, tandis que son manche est en hêtre stabilisé, garantissant ainsi une grande résistance à l’eau et à l’humidité.

Combien coûte ce couteau innovant et où le trouver ?

Les premières livraisons sont prévues pour le mois de février prochain. Lancé par une campagne de financement participatif sur Kickstarter, il a récolté plus de 51 000 € sur les 5 000 € espérés. L’avenir de l’Esperluète s’annonce prometteur, avec une commercialisation prévue sur le site du Cuisinier Français avec un prix situé aux alentours de 250 €. Pour les cuisiniers en quête d’un outil pratique, polyvalent et innovant, l’Esperluète est l’accessoire idéal pour sublimer leurs plats et vivre une expérience culinaire unique en toute sécurité, où qu’ils se trouvent.