Firefly, l’invention d’un auvent de voiture innovant pouvant être déployé en seulement 90 s

S’il est toujours agréable de partir à l’aventure sous un soleil éclatant, il faut savoir qu’une exposition prolongée aux rayonnements ultraviolets peut être dangereuse. En l’absence de protection adéquate, les UV peuvent entraîner des coups de soleil, une insolation, des problèmes de cataracte, de pigmentation, un vieillissement accéléré de la peau et, dans les cas les plus graves, un cancer. Que ce soit lors d’une randonnée pédestre ou en voiture, il est donc nécessaire de prévoir des dispositifs de protection pour éviter de s’exposer aux rayonnements UV, de manière excessive. Outre les crèmes solaires et les vêtements certifiés anti-UV, rejoindre ou créer une zone ombragée est un excellent moyen de se protéger du soleil. Pour ceux qui prévoient de faire des sorties en voiture durant les beaux jours, la société Humbra propose un auvent appelé Firefly, pouvant être déployé en moins de 2 min. Ce dispositif peut être monté sur leur véhicule pour créer une zone ombragée propice au repos et à d’autres activités telles qu’un pique-nique.

Un auvent de voiture pratique et facile à monter

Durant l’été, les auvents de voiture sont des équipements incontournables pour se protéger du soleil, lors des escapades en voiture. Ils sont disponibles en différents modèles et malgré les avantages qu’ils offrent, nombreux d’entre eux sont peu pratiques et difficiles à déployer. Contrairement aux auvents proposés sur le marché, le Firefly est plus léger et peut être déployé en seulement 90 s. Pour monter le Firefly, il faut tout d’abord fixer le support d’attelage sur le récepteur d’attache remorque d’une voiture. Une fois en place, cet élément va recevoir le poteau sur lequel l’auvent va être installé. Pour information, une fois démonté, cet équipement peut être transporté aisément dans un coffre de benne ou, tout simplement, à l’arrière d’un pick-up, d’un SUV ou d’un crossover, grâce à ses dimensions de 155 × 41 × 25 cm et son poids de 22,6 kg.

Un auvent réglable procurant une vaste zone ombragée et résistant au vent

Le Firefly a été conçu pour garantir une protection efficace contre le soleil et être utilisé dans des endroits venteux. Selon Humbra, cet auvent permet de bénéficier jusqu’à 10,7 m² de zone ombragée et grâce à ses supports à ventouse, il est capable de résister à des vents d’une vitesse allant jusqu’à 40 km/h. Par ailleurs, le poteau du Firefly est réglable en hauteur et peut pivoter à 360°. Ce qui permet de le régler efficacement en fonction de l’heure de la journée et de la position du soleil. À noter que la toile de cet auvent est conçue en tissu acrylique imperméable et permet donc de se protéger contre la pluie. Elle bénéficie d’une couleur stable et conserve efficacement son esthétique, même en cas d’utilisation intensive.

Un auvent utilisable sans voiture

De nombreux auvents proposés sur le marché doivent obligatoirement être installés à proximité d’une voiture. Pour offrir aux consommateurs la possibilité de bénéficier d’une zone ombragée sur des sites inaccessibles aux véhicules, tels qu’une plage ou un parc, Humbra propose un système d’ancrage au sol ainsi qu’un kit de poteaux télescopiques. Combinés au Firefly, ces accessoires permettent à celui-ci d’être installé n’importe où, sans le support d’attelage. Une fois lancé, cet auvent sera proposé à un prix avoisinant 1 360 €. Toutefois, il est possible de l’acquérir à environ 1 089 € sur Kickstarter, avant la fin de sa campagne de crowdfunding. Les premières livraisons du Firefly sont prévues pour le mois d’avril 2024. Plus d’informations : Kickstarter.

