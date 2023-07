FOGO, l’invention d’un radiateur en béton piloté par une IA qui réduit la consommation d’électricité jusqu’à 60 %

Nous sommes encore au cœur de l’été et les questions de radiateurs, chauffage et poêle à pellets semblent loin de nos préoccupations actuelles. Pourtant, l’automne est déjà proche et la question du chauffage va de nouveau se poser. De plus, avec la fin du bouclier tarifaire au 1ᵉʳ août, les prix de l’énergie vont avoir tendance à s’envoler. Pour pallier cette augmentation, la start-up française FOGO lance son premier radiateur d’appoint intelligent grand public, le FOGO Junior, qui promet de révolutionner le chauffage domestique en combinant technologie de pointe et design avant-gardiste. Avec lui, la start-up promet une réduction de 20 % par rapport à un radiateur classique et de 60 % par rapport au modèle FOGO mural. Présentation.

Le radiateur FOGO Junior, qu’est-ce que c’est ?

Le FOGO Junior se démarque grâce à deux éléments clés qui font de lui un produit unique en son genre. Tout d’abord, il est fabriqué en Béton Fibré Ultra Hautes Performances (BFUHP), une technologie déposée du groupe Lafarge, enrichi en fibre organique et agrégats recyclés. Ce matériau exceptionnel lui confère une excellente inertie thermique, capable d’emmagasiner une importante quantité de chaleur pour une restitution optimale, comparable à celle du marbre.

Ensuite, le radiateur FOGO Junior intègre une intelligence artificielle développée par l’équipe de la start-up. Embarquée sur chaque produit, cette IA s’équipe de différents capteurs de dernière génération (température, humidité, qualité de l’air) pour optimiser le chauffage en fonction des besoins réels de l’environnement dans lequel il se trouve. De plus, il propose une personnalisation infinie en termes de couleur, de forme et de motif, grâce à l’utilisation de pigments naturels. Design et élégant, il trouvera forcément sa place dans votre intérieur.

Comment fonctionne le FOGO Junior ?

Pour piloter le FOGO Junior, les utilisateurs n’ont besoin que d’un Smartphone et de l’application mobile FOGO disponible sur iOS et Android. La start-up a choisi de privilégier la simplicité et l’élégance en évitant tout écran de pilotage directement sur le produit. Le contrôle est ainsi 100 % déporté, permettant de préserver l’esthétique raffinée du radiateur. Durant deux ans de recherche et de développement, FOGO a mis l’accent sur l’optimisation du transfert de chaleur, combinant habilement convection et rayonnement pour assurer un confort thermique optimal. Vous ne trouverez donc pas de panneaux de commandes sur le radiateur.

Le FOGO Junior, combien cela coûte ?

Le FOGO Junior est disponible à partir de 560 € HT dans le cadre d’une campagne spéciale de précommandes. Certes, c’est un investissement, mais l’entreprise a également misé sur la durabilité de ses produits, que ce soit pour choisir les matériaux ou pour les technologies embarquées par le FOGO Junior. En effet, les radiateurs FOGO peuvent communiquer via différentes technologies telles que Wi-Fi, Thread ou encore Bluetooth, assurant ainsi une parfaite compatibilité avec divers systèmes de domotique.

Pour Victor d’Halluin, directeur général de FOGO, « le chauffage représente un enjeu majeur en France, où il est responsable de 50 % des dépenses énergétiques des ménages », comme il l’explique dans un communiqué de presse. La start-up souhaite répondre de manière pertinente, rentable et innovante aux besoins en confort de chauffage, grâce aux dernières avancées technologiques. Pour la « petite histoire », le nom de l’entreprise FOGO vient d’une île volcanique du Cap-Vert qui, depuis 2020, abrite une réserve de biosphère reconnue par l’UNESCO. Pour en savoir plus sur FOGO rendez-vous sur leur site web.