Bon plan : les prix s’effondrent sur l’excellent radiateur électrique à inertie fluide Sauter Orosi

Si le chauffage électrique est si prisé, c’est parce qu’il offre de nombreux avantages. C’est une solution simple à installer et peu onéreuse à l’achat. De plus, un radiateur électrique ne nécessite quasiment aucun entretien après son installation. On pourrait également mentionner son côté plus écologique comparé à d’autres modes de chauffage. Le radiateur électrique Orosi de la marque Sauter bénéficie de toutes ces caractéristiques. Ce qui le rend différent des autres modèles, c’est qu’en plus, il vous fait économiser jusqu’à 30 % sur l’électricité.

Un radiateur à inertie fluide

Le radiateur électrique Orosi de Sauter est dit à inertie fluide. Pour comprendre ce système, il faut savoir qu’à l’intérieur de cet appareil circule en boucle fermée un fluide caloporteur. Ce dernier est chauffé par une résistance interne et véhicule la chaleur. À son tour, la chaleur sera emmagasinée par les parois du radiateur avant d’être restituée par rayonnement à l’intérieur de la pièce. D’une puissance de 1000 W, Sauter Orosi est un appareil de fabrication française. Il bénéficie de deux ans de garantie par le fabricant. Cela devrait vous donner une idée de sa qualité. Sa surface de chauffe est entre 10 à 14 m². Vous pouvez l’installer dans n’importe quelle pièce de la maison : chambre à coucher, séjour, buanderie, salle de bains et cuisine. Ce modèle est disponible en d’autres puissances plus élevées (1500 W et 2000 W) afin de correspondre aux grandes pièces.

Un radiateur intelligent et pratique

Le Sauter Orosi détecte automatiquement l’ouverture et la fermeture des fenêtres et des portes. Cette fonctionnalité réduit les risques de déperdition de chaleur. Le radiateur s’arrête de chauffer lorsqu’une porte ou une fenêtre s’ouvre. L’appareil est aussi programmable via un boîtier de commande avec touches tactiles. Vous pouvez ainsi le régler suivant vos horaires afin de profiter de la chaleur uniquement en temps voulu. Avec ce radiateur, vous réglez la température de manière précise pour optimiser votre consommation énergétique. En effet, l’équipement est muni d’un système de régulation électronique au 0,1 °C près.

Pour le confort et l’économie

Grâce à son système à inertie fluide, la chaleur restituée dans la pièce chauffée est homogène. Vous ne sentirez ni très chaud ni très froid, le confort thermique étant optimal. Cette chaleur diffusée sera saine puisqu’elle évitera d’assécher l’air ambiant. De ce fait, l’équipement convient même à des occupants souffrant d’un problème de santé respiratoire. Le radiateur Orosi est aussi très apprécié en raison de son aspect économique comparé à un convecteur électrique. La conception en aluminium du corps de l’appareil et sa forte inertie assurent une diffusion de chaleur même un long moment après qu’il soit éteint. Selon le fabricant, ce modèle de Sauter permettrait jusqu’à 30 % d’économie d’électricité. Noté 4,5/5 sur 533 avis le Radiateur électrique à inertie fluide 1000 W SAUTER est proposé à 185 € au lieu de 259 € (74 € de réduction) sur le site Leroy Merlin.