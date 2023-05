Harpe électrique : l’invention d’un piège qui électrocute les frelons asiatiques

La lutte contre le frelon asiatique se déroule partout en France, au moyen de différents pièges sélectifs. Ce redoutable prédateur d’abeille, qui est une véritable menace pour la biodiversité en général, est au centre de toutes les attentions des apiculteurs. Reconnaissons que ce vespa velutina nigrithorax, son nom scientifique, vient chambouler la vie des abeilles, les dévorant sans vergogne pour se nourrir. En Meurthe-et-Moselle, les apiculteurs du rucher de Prény ont choisi la harpe électrique solaire pour lutter contre ces prédateurs. La harpe électrique solaire est un autre moyen, écologique et sélectif, de piéger les frelons asiatiques, en préservant les autres espèces. On vous explique comment ça marche.

Une harpe électrique solaire, qu’est-ce que c’est ?

Ces systèmes ingénieux consistent à tendre des fils électriques espacés chacun de 22 mm. Cet espacement a été choisi après avoir étudié la morphologie des frelons asiatiques, ainsi que leur comportement. Ainsi, en respectant cet espacement, les frelons asiatiques se trouvent électrocutés quand les autres espèces passent entre les mailles du filet, si l’on peut dire. Les fils électriques sont tendus entre deux cadres de bois, et alimentés par une batterie, elle-même alimentée par des panneaux solaires situés sur le haut du cadre.

Un exemple de harpe électrique

Sur le site Apidistribution, on peut trouver un modèle de harpe électrique solaire vendu au prix de 399 €. Les apiculteurs qui l’utilisent affirment qu’il est possible de capturer jusqu’à 200 frelons asiatiques par jour grâce à ce procédé écologique. La harpe électrique présentée sur le site se compose d’un cadre en bois qui peut être peint de la couleur de son choix, de traverses isolées et de deux fils conducteurs.

Elle se dote également d’un électrificateur générateur de la THT, de deux flasques en matériau isolant résistant à l’humidité et d’un toit en PVC. Elle délivre une puissance de 20 W, suffisante pour tuer les frelons, mais sans danger pour l’homme ou les animaux domestiques. La harpe électrique doit être orientée de 15 à 30° vers le sud ou sud-ouest. Enfin, les harpes doivent être positionnées près de l’entrée des ruches, afin d’être plus efficaces. On trouve également d’autres modèles chez Apiprotection et Mellon’Harp.

Pourquoi la lutte contre le frelon asiatique est primordiale ?

Le constat est absolument terrible ! Un seul frelon asiatique peut dévorer entre 30 et 50 abeilles par heure ! Et si le frelon est très affamé ou très en forme, il peut monter à 100 abeilles par heure. Lorsque l’on sait qu’un nid de frelons asiatiques compte potentiellement plusieurs milliers d’individus, on comprend aisément que la menace est bien réelle. La lutte contre le frelon asiatique est un enjeu majeur qui le devient un peu plus chaque année. Pour le reconnaître, sachez qu’il est un peu plus petit que le frelon européen, qu’il a le bout des pattes jaunes et un corps plutôt noir. Si vous découvrez un nid de frelon, faites appel à un professionnel, le risque de piqûres multiples est réel, s’ils se sentent attaqués. Enfin, lors de votre découverte de nid, pensez à le signaler sur le site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), pour que les scientifiques puissent lutter de manière plus efficace.