Hydropack, un générateur résidentiel qui transforme l’air en eau potable jusqu’à 500 litres par jour

Sur la planète, en 2024, 700 millions d’individus, soit 9 % de la population mondiale, n’ont pas accès à l’eau potable, selon l’Observatoire des Inégalités. Et, en France, ce sont 300 000 personnes qui ne disposent pas d’un accès continu et sécurisé à l’eau potable et à l’assainissement, selon le ministère de l’Écologie. L’eau est pourtant essentielle à la vie humaine, même si celle-ci se raréfie. Le réchauffement climatique assèche progressivement les nappes phréatiques, et les inondations de plus en plus fréquentes et intenses peuvent polluer les eaux souterraines. L’eau est présente dans l’air ambiant via l’humidité, un phénomène naturel que la start-up, Aquaria Word, entend exploiter en présentant une innovation révolutionnaire baptisée Hydropack. Ce sont, en réalité, des réservoirs autonomes capables d’extraire approximativement 500 litres d’eau par jour de l’humidité ambiante. Découverte.

Un générateur d’eau atmosphérique

L’entreprise américaine a conçu Hydropack pour les particuliers désireux de produire leur propre eau potable. Destiné aux régions les plus arides, mais dans lesquelles l’humidité est très présente, l’Hydropack est, ce que l’on appelle, un générateur d’eau atmosphérique. Le réservoir et le système de capture de l’humidité s’installent dans votre jardin, reliés à l’arrivée d’eau de votre maison. Comme vous le feriez avec des panneaux solaires pour produire de l’électricité, vous utilisez non pas le Soleil, mais l’humidité de l’air pour produire votre propre eau potable. Le résultat : une source d’eau indépendante pour compléter votre consommation de l’eau du réseau municipale, voire ne plus en dépendre du tout. De plus, en l’intégrant à un système solaire, il pourrait produire de l’eau potable sans consommer d’énergie.

Un système pensé pour fournir de l’eau potable… de partout !

Hydropack se destine donc aux particuliers, désireux de disposer d’une source d’eau potable, moins chère, et à domicile. Mais, ce n’est pas tout, Aquaria a aussi développé des stations d’eau extérieur autonome, idéales pour les parcs en ville, mais également les villages les plus reculés du monde. Chaque station pourrait desservir jusqu’à 1 500 personnes par jour en eau potable uniquement en extrayant l’humidité de l’air ambiant. De plus, Hydropack est conçu pour fonctionner avec les installations solaires ou des batteries résidentielles, réduisant un peu plus, la dépendance énergétique au réseau domestique.

Un dispositif avec plusieurs niveaux de filtration

Hydropack reprend les principes de fonctionnement d’un générateur d’eau atmosphérique. Pour produire de l’eau potable, le générateur d’eau atmosphérique capte l’humidité présente dans l’air, en la condensant à l’aide d’une surface froide. La vapeur d’eau se transforme alors en gouttelettes d’eau envoyées vers une cuve de stockage. De plus, pour l’Hydropack d’Aquaria, l’eau ainsi obtenue passe par plusieurs étapes de filtration avancées comme la filtration des particules et la stérilisation par UV pour la débarrasser des impuretés, des virus et des bactéries.

Enfin, la dernière étape consiste à minéraliser l’eau récupérée, qui en est totalement dépourvue. Or, les minéraux sont essentiels à notre santé, l’eau potable extraite de l’humidité de l’air doit, par conséquent, être supplémentée en minéraux pour être consommée. De plus, cela permet d’améliorer son goût, ou plutôt de conserver le goût auquel nous sommes habitués lorsque nous consommons de l’eau du robinet. Pour en savoir plus sur le concept que je viens de vous présenter, rendez-vous sur le site officiel : aquaria.world. Intéressante, cette solution pour produire de l’eau potable, non ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .