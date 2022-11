Depuis quelques années déjà, nous sommes de ceux qui n’utilisons plus de savons ou shampoings liquides. Seuls les savons et shampoings solides ont l’autorisation de trôner sur le rebord de notre baignoire… Un choix écologique certes, mais aussi économique ! Un savon solide dure deux mois, quand une bouteille de gel douche est vide au bout de deux semaines; Quant au shampoing, c’est plus de trois mois d’utilisation et la juste dose utilisée. Cependant, nous sommes confrontés au même problème que tous les utilisateurs de produits solides. Où ranger le savon ou le shampoing entre deux utilisations ? Nous avons bien récupéré une boite de surimi, avec la taille parfaite pour les accueillir, mais ce n’est pas forcément très esthétique. L’étui à savon inventé par une start-up héraultaise pourrait donc bientôt intégrer notre salle de bains, et on vous le présente immédiatement !

L’Etui à Savon qu’est-ce que c’est ?

Il existe bien des porte-savons classiques qui se posent sur le rebord de la baignoire, mais reconnaissons qu’ils ne sont pas très efficaces. À la moindre goutte d’eau, le savon fond, se ramollit, et finalement se perd. L’Étui à Savon développé en partenariat avec ToulÉco Montpellier se présente comme un petit objet en silicone, que l’on peut accrocher partout… Il dispose d’une petite fente qui permet au savon de sécher tranquillement entre deux utilisations.

D’où vient cette idée ?

André Vicente est l’inventeur de l’étui à savon 100 % Français. En 2016, il entend dire que 500 000 bouteilles de gels douches en plastique sont achetées chaque jour dans le monde… Soit 500 000 bouteilles qui deviendront rapidement des déchets, et qui, pour certaines, se retrouveront à polluer la nature ou les océans. L’inventeur, natif des Pyrénées, se souvient aussi que lorsqu’il était enfant, il utilisait des savons solides. Et, que finalement, il n’en était pas moins propre pour autant… Il décide alors de créer un étui à savon pour permettre à ceux qui veulent le remettre au goût du jour, de le conserver dans des conditions optimales.

Un étui à savon récompensé au Concours Lépine

L’inventeur a baptisé son invention « L’Étui à Savon » tout simplement et le propose désormais au prix de 14 € en cinq coloris différents sur le site Internet de l’entreprise et dans plusieurs magasins en France… Le sétois précise que ce n’est pas un simple objet en silicone, mais qu’il a fallu deux ans de recherches et 100 000 euros d’investissement pour parvenir à fabriquer cet objet bien utile. En 2021, l’Étui à Savon était enfin reconnu par le monde de l’innovation en décrochant une médaille de bronze au concours de grande renommée Lépine, une belle reconnaissance pour cet objet abordable et utile au quotidien…

De plus, l’utilisation est un jeu d’enfant: il suffit de glisser le savon solide dans l’étui puis de le suspendre grâce à la cordelette. Lors de l’utilisation, il faut pousser le savon afin qu’il sorte par la fente prévue, puis le ranger et le suspendre de nouveau en hauteur pour qu’il puisse parfaitement sécher… Pour le moment, tous les étuis à savon sont de forme rectangulaire, et ne peuvent donc convenir qu’à un seul type de savon solide. Si l’inventeur nous lit, un étui à savon de forme ronde pour les shampoings solides serait aussi d’une grande utilité !