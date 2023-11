Isolation : IPSIIS, une mousse écologique, ignifuge et réfractaire, issue du recyclage des déchets minéraux

L’entreprise française IPSIIS (Innovative Processes, Sustainable Inspiring Insulation Solutions) a développé une mousse isolante incombustible et écologique, issue du recyclage des déchets minéraux. La start-up s’est fixée comme mission de valoriser les déchets de matières premières issus des carrières et des chantiers, tout en fournissant des produits isolants ultra performants et respectueux de l’environnement. Elle propose actuellement plusieurs gammes : FOAM W, FOAM R, FOAM C, FOAM S0, FOAM S1…

Une mousse isolante fabriquée à partir de déchets industriels

Les mousses isolantes de l’entreprise française, fondée en 2014, sont conçues à partir de déchets industriels recyclés : verre, argile, calcaire, terre cuite, schiste, etc. Une fois réduits en poudre, ceux-ci sont mélangés avec de l’eau et des adjuvants naturels IPSIIS, puis aérés pendant quelques secondes à température ambiante. Composées à 90 % d’air, les mousses minérales obtenues sont poreuses, rigides, ignifuges et légères. Pour information, les déchets minéraux utilisés par IPSIIS proviennent en grande partie des chantiers de BTP et des carrières. La start-up francilienne a souligné que si elle s’est tournée vers les déchets industriels, c’est parce que « beaucoup de matériaux issus des chantiers de travaux publics sont très nobles et méritaient bien mieux que de finir sous une route ou en remblai ». De plus, cela minimise grandement l’impact environnemental et réduit le coût de fabrication.

Une mousse minérale ininflammable, écologique et moins chère

Par rapport aux isolants classiques, la mousse minérale IPSIIS propose des avantages non négligeables, surtout sur le plan environnemental. La start-up a affirmé que l’empreinte carbone de ce matériau est 15 fois inférieure à celle des produits isolants habituels et c’est un produit sain (pas d’émission de COV). Par ailleurs, au niveau de la fabrication, alors que les isolants issus de l’industrie pétrochimique nécessitent beaucoup d’énergies grises, soit environ 1 000 kWh/m3, la mousse isolante IPSIIS ne nécessite qu’une centaine de kWh/m3.

Une mousse isolante facile à mettre en place

L’entreprise française a également souligné que cet isolant ne nécessite pas d’importants investissements industriels et peut être fabriqué sur le chantier sur lequel il sera utilisé, une des raisons pour lesquelles il est moins cher. Yves Le Corfec, président et membre fondateur d’IPSIIS, a précisé que « le coût est d’environ 1 000 € le m3 pour l’application industrielle, prix bien inférieur à la mousse d’alumine, et pour le bâtiment, on pense qu’on sera très en dessous de 400 € le m3, qui est le coût de la mousse de verre ». En plus d’être écologique et peu onéreuse, cette mousse isolante est ultra performante, ininflammable et recyclable. Résistante aux hautes températures, elle peut supporter jusqu’à 1 300 °C.

Les différentes gammes proposées par IPSIIS

IPSIIS propose plusieurs gammes, parmi lesquelles FOAM W, FOAM R, FOAM C, FOAM S0, FOAM S1 et FOAM X. Bien qu'elle soit constituée à plus de 99 % de minéraux, chaque gamme a sa particularité, entre autres au niveau de la conductivité thermique, de la masse volumique et de la résistance à l'écrasement à froid. La densité du modèle FOAM S0 est, par exemple, de 300 à 400 kg/m3 et sa résistance à l'écrasement à froid est de 1,6 à 4 MPa ; tandis que la masse volumique du FOAM C est de 180 à 380 kg/m3 et sa résistance à l'écrasement à froid, de 0,2 à 1,5 MPa. Ce dernier modèle est surtout destiné à l'isolation des portes coupe-feu, des cloisons coupe-feu et des armoires de sécurité. Selon IPSIIS, leur mousse minérale ininflammable « peut être utilisée aussi bien dans le secteur de la production que dans celui de la construction ». Plus d'informations : ipsiis.com.