Jogkokoon : Decathlon lancera en mars une brassière spéciale mastectomie et c’est une excellente nouvelle !

Selon le site Santé Publique France, le cancer du sein est le plus répandu chez la femme. Il existe un programme de dépistage national pour les femmes de 50 à 74 ans qui consiste en une mammographie tous les deux ans. 20 000 femmes chaque année subiraient une mastectomie pour enrayer la maladie.

Le sein, symbole de la féminité s’il en est, peut être reconstruit, mais entre l’opération et la reconstruction, il existe peu d’alternative pour les femmes. Decathlon propose désormais par le biais de sa marque Kalenji, une gamme de brassières de sport spéciales mastectomie.

La brassière de sport spéciale mastectomie lancée par Decathlon est certifiée « dispositif médical ». Elle a été créée en collaboration avec le Centre régional de Lutte Contre le Cancer Oscar Lambret et avec des femmes touchées par la maladie. Elle devrait être en vente, dès ce mois de mars 2021. Baptisée Jogkokoon, elle possède une prothèse externe qui sécurise et maintien la prothèse de la femme. Si les dispositifs existent, ils sont souvent très couteux et ne sont pas pris en charge par l’Assurance Maladie.

Un dispositif médical indispensable

La brassière Jogkokoon a fait l’objet d’un test par 35 patientes et 6 professionnelles de santé pour valider le dispositif. Le sport est primordial après une mastectomie puisqu’il réduit les risques de 24% et la mortalité de 50%. Mais encore faut-il posséder le matériel adéquat pour le pratiquer en toute sécurité et avec tout le confort possible.

Combien ça coûte ?

Deux versions sont proposées pour la brassière Jogkokoon réalisées dans un tissu doux au contact de la peau et hypoallergénique. Aucune armature sur les brassières de manière à préserver le sillon sous-mammaire. La brassière s’ouvre et se ferme sur l’avant, les femmes opérées relataient souvent l’impossibilité de fermer un soutien-gorge par l’arrière.

La version classique existera en rose ou noir sans poche prothèse pour 35€. Quant à la version Jogkokoon +, elle disposera d’une poche prothèse pour 40€ mais ne sera disponible qu’en noir. Une bien belle initiative de la part du groupe Decathlon que l’on ne peut que saluer !